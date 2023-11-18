خلي جوزك مجنون عليكي فشر سما المصري .. قرن فلفل واحد مع ملعقة فازلين هتخلي جوزك مش هيبص لحد غيرك

عدن - يااسمين التهامي - معظم المتزوجات يبحثن عن بشرة موحدة اللون وخالية من العيوب، وعادة ما يلجأن إلى منتجات تفتيح البشرة، بينما تعد وصفة الفازلين والفلفل الحار واحدة من الوصفات الطبيعية المثيرة التي يُقال إنها تفتّح البشرة وتقضي على العيوب عند الاستخدام المنتظم على مدى أسابيع، ومع ذلك، يجب استخدام هذه الوصفة بحذر ودقة، فالفلفل الحار يمكن أن يسبب تهيجاً للبشرة، خاصة إذا استخدم بكميات كبيرة أو على بشرة حساسة، الفازلين قد يساعد في التخفيف من تأثير الفلفل الحار لكن يجب الحرص على عدم ترك الوصفة لفترة طويلة على البشرة وغسلها جيدًا بعد فترة مناسبة لتجنب أي تهيج أو حساسية.
مكونات وصفة الفازلين مع قرن الفلفل الحار
هذه الوصفة تُستخدم في بعض الحالات كمرهم أو منتج للعناية بالبشرة، إليك الطريقة:
المكونات
- ملعقة من الفلفل الحار (يمكن استخدام الفلفل المطحون أو المهروس).
- ملعقة من زيت جوز الهند.
- ملعقة ونصف من الفازلين.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير الوصفة
- امزجي الفلفل الحار وزيت جوز الهند في وعاء صغير.
- أضيفي الفازلين وعصير الليمون إلى الخليط وامزجيهم جيدًا حتى يتجانسوا.
- يمكنك وضع الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق لسهولة الحفظ والاستخدام.
نصائح عند استخدام وصفة قرن الفلفل مع الفازلين
- قبل وضع الوصفة على منطقة واسعة من البشرة، جربي الخليط على جزء صغير وحساس من الجلد مثل الجزء الخلفي من الرسغ.
- انتظري لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة لترى رد فعل البشرة، إذا ظهر أي احمرار أو تهيج.
- اغسلي البشرة فورًا واتركيها تبرد ثم ضعي الفازلين لتهدئة البشرة.
- تجنب وضع الخليط في المناطق الحساسة مثل العينين والأغشية المخاطية.
- بعد استخدام الوصفة، اغسلي بشرتك بلطف باستخدام الماء الفاتر والصابون اللطيف إذا لزم الأمر.
- بعد ذلك، ضعي طبقة رقيقة من الفازلين على البشرة لتهدئتها وترطيبها.
- بعد تهدئة البشرة بالفازلين، استخدمي مرطبًا طبيعيًا مثل الفازلين مرة أخرى لإعادة ترطيب البشرة وحمايتها.