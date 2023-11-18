دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد البطاطس المقلية من أشهر وألذ الوجبات التي يحبها الكثير من سكان العالم، كما يعتبر قلي البطاطس من غير إستعمال أي نقطة زيت طريقة صحية جدا وسليمة للبطاطس المقلية وخالية من السعرات الحرارية والكوليسترول الضار بالجسم، حيث بذلك تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الأمراض المنتشرة.

طرق قلي البطاطس بدون إضافة أي زيت

يوجد عدة طرق لقلي البطاطس بدون زيت للمحافظة على صحة الجسم ويجب إستخدام البطاطس الطازجة وتجفيفها جيداً قبل الإستخدام وعدم المبالغة في الطهي حتى لا تصبح طرية ومن هذه الطرق التالي:

تحميص البطاطس في الفرن: تعد تلك الطريقة هي أكثرهم إنتشاراً، حيث يتم قطع البطاطس إلى شرائح أو أصابع حيث يتم وضعهم في صينية خبز مبطنة بورق زبدة وتضع في درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 – 40 دقيقة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

طهي البطاطس في المقلاة الهوائية: تعد المقلاة هي من الأدوات التي تستخدم للطهي بتقنية الحرارة العالية، حيث تساهم في قلي الاطعمة بدون إضافة أي نقطة زيت، ويتم تقطيع البطاطس إلى شرائح أو أصابع ووضعها في المقلاة الهوائية وتشوى على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20-30 دقيقة حتى تصبح أكثر قرمشةً ولوناً ذهبياً.

طريقة عمل البطاطس المقلية في الفرن بدون إضافة زيت

[“فكرة بمليون جنيه”.. طريقة جهنمية لقلي البطاطس في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت بطعم زي المطاعم بالظبط .. هتندمي لو مجربتهاش]

“فكرة بمليون جنيه”.. طريقة جهنمية لقلي البطاطس في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت بطعم زي المطاعم بالظبط .. هتندمي لو مجربتهاش

المكونات:

2 كيلو من البطاطس الطازجة.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

½ معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

الطريقة:

نغسل البطاطس جيدا بالمياه ثم نقوم بتقشيرها.

نقوم بتقطيع البطاطس إلى شرائح أو أصابع حسب ما نحب.

نضع البطاطس في وعاء كبير ونقوم بإضافة زيت الزيتون والفلفل الأسود.

نقوم برص البطاطس الشرائح في صينية خبز وتكون مبطنة بورق الزبدة.

نقوم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نقوم بوضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة 30 – 40 دقيقة حتى تصبح أكثر قرمشةً وذهبية اللون.

“فكرة بمليون جنيه”.. طريقة جهنمية لقلي البطاطس في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت بطعم زي المطاعم بالظبط .. هتندمي لو مجربتهاش