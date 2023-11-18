دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من الفئات المختلفة والتي تستخدم شبكات اتصالات عديدة تعاني من مشكلة واحدة وهي ضعف الشبكة عند الاتصال مما يؤثر على الشبكة بشكل كبير، وعند البحث حول هذا الأمر تم اكتشاف أجهزة تقوية غير معتمدة يتم استخدامها تسبب ضعف في الشبكة سواء الخاصة بالانترنت أو الاتصالات، وهذه الأجهزة إذا تم ايجادها في أي مكان فإنها سوف تؤخذ ويتم فرض عقوبات مشددة على مستخدميها.

عقوبة استخدام أجهزة تقوية الشبكة غير الشرعية

[لو اتمسكت والجهاز ده في بيتك هتروح في داهية .. فرض غرامة مالية كبيرة على من يمتلك هذا الجهاز في منزله .. ارميه فورا هيخرب بيتك]

لو اتمسكت والجهاز ده في بيتك هتروح في داهية .. فرض غرامة مالية كبيرة على من يمتلك هذا الجهاز في منزله .. ارميه فورا هيخرب بيتك

عقوبة استخدام الأجهزة الخاصا بتقوية الشبكة غير المعتمدة

هناك قانون رقم 10 خاص بالاتصالات لهذا العام 2023 ينص على أن العقوبة التي تقع على الذين يستوردون أجهزة المقويات غير الشرعية للشبكات هي عقوبة مغلظة، وذلك بسبب تأثيرها السلبي على الجودة العامة للاتصالات وبالأخص في الأحياء السكنية؛ لذا قررت وزارة الاتصالات اتخاذ ضوابط وإجراءات تساعد على تحسين جودة الشبكات للجميع ومنع استخدام أي أجهزة أخرى مخالفة.

أجهزة تقوية الشبكة المعتمدة

[لو اتمسكت والجهاز ده في بيتك هتروح في داهية .. فرض غرامة مالية كبيرة على من يمتلك هذا الجهاز في منزله .. ارميه فورا هيخرب بيتك]

لو اتمسكت والجهاز ده في بيتك هتروح في داهية .. فرض غرامة مالية كبيرة على من يمتلك هذا الجهاز في منزله .. ارميه فورا هيخرب بيتك

وفر الجهاز القومي الذي يعمل على تنظيم الاتصالات بعض الأجهزة التي يتم استخدامها في تقوية شبكات الهواتف المحمولة وتتميز تلك الأجهزة بأنها معتمدة ولا يمكن أن تضر الدولة، وهذه الأجهزة يشتريها الشخص على أن يشترك مع الشركات المختلفة الخاصة بالهواتف والتي توجد في مصر؛ حيث لا يمكن أن تؤثر بالسلب على أي شبكة من شبكات الاتصال ويعود ذلك إلى تطابقها مع المواصفات العالمية فهي تم صناعتها بدقة شديدة.