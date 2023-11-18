انت الان تتابع خبر سيدة تطلب الخلع من زوجها وتفضحه بشكل صادم…لأن زوجها يتناول هذه الأكلة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتعدد القصص والتجارب الزوجية في محاكم الأسرة وتكون كثيره ومختلفه حيث كل فرد يحمل قصه ولكن هناك قصه غريبه اثار الدهشه عدد كبير من الأفراد بعد انتشارها وهي سيدة تطلب الخلع من زوجها بسبب اكله معينه هذا الامر يثير الاستغراب في بداية العنوان ولكن عندما قامت السيدة يحكي القصه سوف ترى انها ليست مخطئه وهناك بعض الملابسات في الامر سوف نعرضها لكم خلال هذا المقال.

سيدة تطلب الخلع لسبب غريب

في قاعة محكمة الأسرة التجمع الخامس وقفت الزوجه فرح بعيون حزينه تملؤها الوجع والالم والحزن الشديد وشاركت هذه المحكمة قصتها والمعاناة التي تعيشها مع زوجها وغلط ان تزوجت منذ ثمان سنوات وكان زواج مثالي وكانت تعيش حياة مستقرة وأنجبت طفلين في هذه الفترة وكانت دائما ترعى بيتها وتهتم بزوجها وتنظف المنزل وتقوم باعداد اشهى الاطعمة وكانت حياتهم سعيده ولكن هناك بعض الامور التي حدثت من الزوج جعلت الزوجة تنفر منه فهو لا يهتم بنظافتها الشخصية وقد تعبت منه و نصحته كثيرا ولكنه لم ياخذ بكلامها.

اكله تتسبب في طلب الزوجة للخلع

إضافة السيدة إلى قصتها انها حاولت مع الزوج مرارا لتغيير سلوكه ودفعه الى العناية بنظافته الشخصية فهي تشعر بالاشمئزاز ولا ولا تستطيع ان تعيش في هذه الحالة بالاضافة الى انه دائما يتناول البصل والثوم بكميات كبيره ولا يغسل يده او يغسل فمه بعد الاكل حتى يتخلص من روائح هذه الأطعمة مما طالبها الى الانفصال والخلع بعد محاولات متعددة منها لتعديل سلوك الزوج ولكنه متمسك بعاداته الخاطئه وعدم اهتمامه بنظافته ولا رائحته.