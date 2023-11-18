ضاع عمرنا بنفصصه غلط..تقشير الرمان بسرعة الصاروخ.. هتقشري 10 كيلو في ثواني !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمكن تفصيص الرمان بسهولة طريقة سهلة وبسيطة لإزالة البذور من الرمان، وهناك العديد من الطرق المختلفة لتفصيص الرمان، ولكن قد تبحث الأمهات على الطرق الاسهل من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الرمان، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة تقصيص الرمان الأسهل والأكثر شيوعًا، بدلاً من الطريقة التقليدية لتفصيص الرمان، والتي قد ينتج عنها اتساخ الملابس ببقع صعبة الإزالة بطريقة أو بأخرى.

الطريقة الأولى لتفصيص اكبر كمية من الرمان بسهولة

اغسل الرمان جيدًا بالماء البارد.

اقطع الرمان إلى نصفين.

امسك نصف الرمان في يدك واضغط برفق على حبات الرمان.

ستسقط البذور من الرمان إلى طبق.

الطريقة الثانية لتفصيص اكبر كمية من الرمان بسهولة

قومي بغسل الرمان جيدًا بالماء البارد.

ضعي الرمان في وعاء كبير.

استخدمي سكينًا حادًا لعمل شقوق صغيرة في قشرة الرمان.

اقلبي الرمان برفق في الوعاء.

ستسقط البذور من الرمان إلى الوعاء.

نصيحة لكل الأمهات عند تفصيص الرمان

ويمكن حدوث الكثير من الفوضي في حال تفضيص الرمان بطريقة تقليدية، ولكن إذا كنت تريدين تجنب حدوث الفوضى، فيمكنك تقطيع الرمان فوق طبق كبير، كما يمكنك ارتداء قفازات مطاطية لحمايتك من عصير الرمان، وذلك من أجل الحفاظ على صحتك وصحة اطفالك وحماية ملابسك من الاتساخ.