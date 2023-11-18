4 في 1 تقشير وترطيب وتنعيم وتفتيح… كريم الحليب ودقيق الشوفان هيخلي بشرتك في حتة تانية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم الحليب ودقيق الشوفان لبشرة صحية وفاتحة وناعمة ونضرة ورطبة نقدمه لكِ في موقعنا نيوز مصر؛ فالماسك يحتوي على ثلاث مكونات طبيعية لكل مكون فيه فوائد عديدة للبشرة، فالحليب يغذي البشرة والشوفان يعمل كمنعم ومقشر طبيعي، والعسل منظف ومظهر ومعالج من حروق الشمس والتهابات الجلد.

مكونات كريم الحليب ودقيق الشوفان

يتكون هذا الماسك الممتاز من المكونات التالية:

2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان (يمكنك شرائه وطحنه في البيت).

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

4 ملعقة من الحليب السائل.

طريقة تحضير الماسك

اخلطي الحليب مع دقيق الشوفان وحركي جيدًا ثم ارفعي الخليط على نار هادئة.

بعد ذلك أضيفي العسل الأبيض وحركي جيدًا حتى يذوب.

يمكنكِ التحكم في القوام من خلال إضافة الحليب.

بعد ذلك طبقي كمية من الكريم على البشرة واحتفظي بباقي الكمية في علبة كريم قديمة في الثلاجة.

طريقة استخدام الماسك

دائمًا وقبل تطبيق أي ماسك اغسلي وجهك بالغسول ثم جففيه.

ثم افردي الماسك على وجهك بدون العينين، وافرديه أيضًا على الرقبة بحيث تظل دائمًا نفس لون الوجه فهي تحتاج أيضًا إلى اهتمام وترطيب يومي كالوجه.

اتركي كريم الحليب ودقيق الشوفان على بشرتك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر فقط.

جففي وجهك باستخدام المناديل ثم طبقي التونر لإغلاق مسام البشرة.

بعد التونر طبقي الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتك.

استخدمي الكريم مرتين في الأسبوع وواظبي عليه لتصبح بشرتك ناعمة ونضرة دائمًا.