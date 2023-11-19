انت الان تتابع خبر «هيخليكي زي لهطة القشطة»..هاتي كريم بانثينول وتعالي أقولك هتعملي بيه ايه…النتيجة هتبهرك!!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتعرض البشرة لمشاكل عدة، مثل التلون الداكن والبقع والبثور، نتيجة لتأثيرات متنوعة مثل التعرض لأشعة الشمس وتغيرات الطقس، لذا يجب أن تحظى البشرة بالعناية والترطيب للتغلب على هذه المشكلات. يمكنك استخدام وصفات طبيعية فعّالة، بما في ذلك وصفة كريم البانثينول؛ حيث ثبتت فعاليتها في علاج تفتيح البشرة، وتوحيد لونها، والتغلب على الجفاف وفقدان اللون، سنقدم لك تفاصيل هذه الوصفة في الفقرات التالية.

كيفية صنع وصفة كريم البانثينول في المنزل

كريم البانثينول هو واحد من الكريمات الطبيعية الآمنة والفعّالة. يُنصح بها من قبل خبراء التجميل بسبب فعاليتها المثبتة. يمكن إعداد الوصفة باستخدام المكونات التالية:

خمس ملاعق من دقيق الأرز.

ملعقة واحدة من نشا الذرة.

ملعقة واحدة من القهوة.

ملعقة واحدة من كريم البانثينول.

ملعقة من ماء الورد.

كيفية إعداد الوصفة

قم بمزج عصير الليمون وماء الورد جيدًا في وعاء.

أضف المكونات الجافة، وهي النشا ونشا الذرة والقهوة ودقيق الأرز.

قلب المكونات جيداً حتى تمتزج وتتحول إلى خليط واحد.

ثم أضف كمية كريم البانثينول وامزج المكونات جيداً حتى تحصل على كريم ناعم.

كيفية الاستخدام

ابدأ بغسل وجهك جيدًا، ثم ضع المزيج على وجهك.

اتركه لمدة نصف ساعة، ثم جفف وجهك برفق باستخدام المزيج.

يمكنك استخدام هذه الوصفة يومياً لتحقيق نتائج رائعة من أول استخدام. يمكن إضافة زيت الزيتون إلى الوصفة لإضافة رطوبة إضافية للبشرة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة ويساعد في بناء خلايا البشرة.