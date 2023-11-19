انت الان تتابع خبر “عمرك ضاع وانتي بتخزنيه غلط” .. كارثة خطيرة تقع فيها الأمهات عند تخزين الخبز داخل الفريزر .. سم قاتل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كارثة قد تعرض حياتك وحياة جميع أفراد الأسرة للخطر وذلك عند تخزين الخبز داخل الفريزر، حيث أنه عندما تتزايد كمية الخبز في المنزل يلجأ الجميع في الأغلب إلى الاحتفاظ به داخل الفريزر لتجميده، وعد الحاجة لهذا الخبز يقوموا يإخراجه ومن ثم تسخينه سواء داخل الميكروويف أو داخل فرن أو حتى على البوتجاز، وقد ينتج عن هذا الأمر إلى الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان وغيرها من الأمراض الأخرى.

ما هي أضرار تجميد الخبز في الفريزر بطريقة خاطئة؟

يقوم الكثير من الناس بتجميد الخبز بالطريقة المعروفة والشائعة وهي أن تقوم ربة المنزل بوضع الخبز داخل أكياس بلاستيكية وبعد ذلك وضعه في الفريزر، وهذه الطريقة قد تتسبب في حدوث بعض الأضرار الصحية على من يتناول الخبز حيث يتم تكوين “مادة الديوكسين” التي تعتبر من المواد التي تسبب الإصابة بالسرطان، كما يتم انتقال المخلفات التي تنتج عن الأكياس البلاستيكية إلى دم الإنسان وينتج عن ذلك بعض الأمراض الخطيرة.

الطريقة الصحيحة لتجميد الخبز

["هتموت نفسك وعيالك وانت مش داري" .. تخزين الخبز داخل الفريزر بهذه الطريقة مصيبة سودة .. اعرف الطريقة الصح]

“هتموت نفسك وعيالك وانت مش داري” .. تخزين الخبز داخل الفريزر بهذه الطريقة مصيبة سودة .. اعرف الطريقة الصح

يمكنك تخزين الخبز داخل الفريزر بطريقة صحيحة وصحية تجعلك تتجنب الإصابة بالأمراض، وهذه الطريقة كالتالي: