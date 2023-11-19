انت الان تتابع خبر “خراب بيوت مستعجل”..وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الطماطم من السوق! يسبب الوفاة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعد الطماطم من أكثر الخضروات المفيدة والضرورية لكل ربة منزل لما لها من طعم لذيذ ومميز يكسب الطعام نكهة شهية ولذيذة، فلا غنى عن الطماطم في تحضير العديد من الوصفات والأكلات المختلفة وكذلك الكثير من أنواع السلطات المختلفة، لهذا تشتري ربات البيوت كميات كبيرة من الطماطم لاستخدامها في مختلف أصناف الطعام وتخزينها عند الحاجة، ولكن قامت وزارة الصحة مؤخراً بتحذير جميع المواطنين من شراء نوع معين من الطماطم السامة المنتشرة في الأسواق التي تدمر الصحة وتسبب الوفاة في بعض الأحيان.

تحذيرات شديدة اللهجة من شراء هذه الأنواع من الطماطم

أكدت وزارة الزراعة المصرية على ضرورة فحص جميع البذور والتقاوي المستخدمة في زراعة جميع الخضروات باختلاف أنواعها من قِبل لجنة فحص المنتجات الزراعية والجهات المختصة في الوزارة، وحذرت من وجود نوع من بذور التقاوي يطلق عليه طماطم 025 والذي تم استيراده ودخوله للبلاد عن طريق شركة مجهولة المصدر، والجدير بالذكر أن هذا النوع غير صالح للاستخدام ولا يجب زراعته، وعلى الرغم من ذلك فقد قام بعض المزارعين باستخدامه مما وجب التنبيه والتحذير لعدم التعرض للمسآلة القانونية في أثناء حملات التفتيش المختلفة.

طرق اختيار الطماطم السليمة

من الضروري لكل ربة منزل عند الذهاب لشراء الطماطم الابتعاد عن شراء الطماطم الخضراء لما تحتوي عليه من نسبة كبيرة من مادة السولانين السامة، وهذه المادة الخطيرة تصيب للإنسان بالكثير من المشاكل الصحية، بينما من الأفضل الحرص على شراء الطماطم الحمراء مكتملة النضوج.