" دي جبارة دي " هل خطر في بالك لماذا يترك الناموس كل أنحاء الغرفة ويزن بجوار أذنيك ستدهشك الإجابة - بوابة نيوز مصر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتسائل العديد من المواطنين سؤال مثير للجدل يفيد بـ:” لماذا يترك الناموس كل أنحاء الغرفة و”يزن” بجوار أذن الإنسان؟”، فهناك العديد من الأسباب التي تجعل البعوض يصدر صوتا مزعجا حول أذنيك، ولكن يوجد طرق عديدة تساعدك للتعامل مع ذلك .

[" دي جبارة دي " هل خطر في بالك لماذا يترك الناموس كل أنحاء الغرفة ويزن بجوار أذنيك ستدهشك الإجابة]

قد أثبتت العديد من التقارير والدراسات العلمية أن البعوض بشكل عام ينجذب لرائحة شمع الأذن الموجود في الإنسان، فلذلك هذا السبب يعد من أقوى الأسباب التي تجعل البعوض يحلق حول الأذن، يصدر ذلك الصوت من قبل البعوض بسبب الرفرفة السريعة التي تصدر من قبل أجنحة البعوض، والتي يمكن أن تصل إلى 250 حركة في الثانية، كما أن عندما يتجمع عدد من البعوض مع بعضهم البعض يتضاعف الصوت المزعج الصادر بجانب الأذنين .

حراراة الجسم أيضاً تجذب البعوض، تعتبر حرارة جسم الإنسان أيضا من عوامل جذب البعوض، حيث تبحث أنثى البعوض دائما إلى دماء لتمتصها وتتغذى عليها لتضع البيض وتتكاثر، فلذلك تتأثر البعوض بالعرق وحرارة الجسم، فثاني أكسيد الكربون من أكثر الغازات الجاذبة للبعوض بشكل كبير للزن حول الإنسان.