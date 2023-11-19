فكرة متخطرش علي بال الجن الازرق…اوعي ترمي كيس الشيبسي تاني واعملي منه حاجة هتبهر أطفالك - بوابة نيوز مصر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوم ربة المنزل بإعادة استخدام مختلف الأدوات والأشياء المتوفرة في مطبخها؛ حيث تجد طرقًا مبتكرة لإنشاء أشياء جديدة في ظل ارتفاع الأسعار المستمر لجميع منتجات المنزل، فكرة إعادة التدوير تعتبر إحدى الأفكار الجيدة لتخفيف العبء عن نفقات الأسرة، لديها أفكار وابتكارات جديدة يجهلها الكثيرون من ربات البيوت، مثل إعادة تدوير أكياس الشيبسي، عندما يتناول الأطفال الشيبسي ، تقوم ربة المنزل بالتخلص من تلك الأكياس ورميها في القمامة، دون أن تدرك أنها يمكنها استخدامها مرة أخرى، وهذا ما سنناقشه في هذا المقال.

كيفية صنع أكسسوارات رمضان من أكياس الشيبسي

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سيدتي ربة المنزل يجب عليك استخدام مقص وجمع كمية كبيرة جدًا من أكياس الشيبسي التي تم استخدامها مسبقًا، ثم قصها بأشكال متعرجة، حيث يتم قطع كل حقيبة إلى أربع قطع مختلفة على الجوانب، ثم ربطها معًا للحصول على المقطع العرضي لتلك الشكل.

طريقة أخرى لصنع أكسسوارات رمضان من أكياس الشبسي

قم بجمع كمية كبيرة من أكياس الشيبسي حتى تتمكن من صنع أطول فرع من الزينة، بعد ذلك، استخدم المقص وقطع أكياس البطاطس بشكل مثلثات. ثم اربطها، مثلث بعد مثلث، باستخدام مزمار بحيث يكون الجانب اللامع هو الجانب الخارجي، بهذه الطريقة ستحصل على فرع من الزينة، بشكل مثير، وبهذه الطريقة يمكن الاستفادة من أكياس السبسي بدل من التخلص منها ويمكن ابتكار اشكال جديده باكياس الشيبسي.