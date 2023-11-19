دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث السيدات دائما عن الوصفات التي تجعلها تحصل على بشرة جميلة وصحية طوال الوقت، وكذلك وصفات لتطويل ونعومة الشعر، وتتبع نظام يومي للعناية بهم للحصول على بشرة ذات نضارة وناعمة، وتهتم السيدات أكثر بالأماكن الحساسة للتفتيح الدائم بإستخدام مواد ووصفات طبيعية، ويعد شعر المرأة عنوان جمالها لذلك سنقدم لكم وصفة سحرية للشعر في هذا المقال الآتي.

وصفة رائعة للحصول على شعر ناعم

["هتبقي زي القمر في عيون جوزك" .. ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل على هذه المنطقة من جسمك وشوفي الفرق .. مش هتستغني عن الوصفة دي طول عمرك]

“هتبقي زي القمر في عيون جوزك” .. ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل على هذه المنطقة من جسمك وشوفي الفرق .. مش هتستغني عن الوصفة دي طول عمرك

تهتم المرأة بشعرها طوال الوقت وعمل الخلطات المليئة بالفيتامينات والكولاجين لتجديد خلايا البشرة والشعر وتحاول المرأة دائماً تغيرها مظهرها عن طريق شعرها لهذا تقوم بتجربة الوصفات والخلطات الطبيعية التي تحافظ على شعرها دون إحداث أي أضرار له وتلك الوصفة ستعالج كل مشاكل الشعر لدى السيدات بمكونات بسيطة جدا ومتوفرة وهي ما يلي:

المكونات

1 ملعقة طعام من القرنفل المطحون.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

1 كوب زبادي.

2 ملعقة طعام من عسل النحل.

خطوات تحضير وصفة الشعر

["هتبقي زي القمر في عيون جوزك" .. ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل على هذه المنطقة من جسمك وشوفي الفرق .. مش هتستغني عن الوصفة دي طول عمرك]

“هتبقي زي القمر في عيون جوزك” .. ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل على هذه المنطقة من جسمك وشوفي الفرق .. مش هتستغني عن الوصفة دي طول عمرك

عندما تتوفر المكونات إتبعي هذه الخطوات للحصول على نتيجة رائعة وسريعة وهي كالتالي:

تحضير إناء كبير ونضع به كافة المكونات ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط.

نضع مقدار مناسب من الخليط على فروة الرأس بداية من الجذور حتى الأطراف كلها.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة.

يتم غسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر جيداً.

تكرار هذه الوصفة على الأقل مرتين في الإسبوع للحصول على أفضل نتيجة رائعة وسريعة بأبسط المكونات.