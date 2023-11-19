عشبة ربانية تصنع المعجزات!! .. تعرف على فوائد استخدام "ورق الغار" السحرية لشباب دائم ونضارة لا مثيل لها... هترجعي في عمر العشرين وتحدي!!! - بوابة نيوز مصر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشتهر ورق الغار أو ما يطلق عليه ورق اللورا باستخداماته المتعددة وفوائده الجبارة لصحة البدن والجسم، كما أن له نكهة مميزة عند إضافته للكثير من الوجبات والأكلات المختلفة مما يكسب الطعام نكهة وطعم شهي، إلى جانب أهمية استخدام ورق الغار في تعطير المنزل والتخلص من الحشرات الطائرة بكل سهولة، وهناك الكثيرين أيضاً ممن يستخدمون ورق الغار في التخلص من الوزن الزائد وتراكم الدهون في الجسم خاصةً منطقة البطن والأرداف وكذلك صبغ الشعر الأبيض لإستعادة لونه الأسود الطبيعي، لذا دعونا نتعرف معكم على كيفية الإستفادة من فوائد ورق الغار الرهيبة لخسارة الوزن والتخلص من دهون البطن بفاعلية كبيرة.

أهمية ورق الغار في حرق الدهون والتخلص من الكرش نهائيا

مما لا شك فيه أن لورق الغار دور فعال في التخلص من دهون البطن والأرداف بطريقة فعالة وآمنه على الصحة، وذلك يرجع إلى فاعليته في زيادة معدلات الأيض وتحفيز الخلايا لحرق الدهون الزائدة في الجسم، كما أن لها قدرة على رفع معدل الشبع ومنع الشهية.

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كيفية استخدام ورق الغار لحرق دهون البطن

يمكن استخدام ورق الغار للتخلص من الكرش والترهلات نهائياً عن طريق إتباع الخطوات التالية:

نحضر كمية مناسبة من ورق الغار ونغسلها جيداً للتخلص من الأتربة والشوائب.

نضيف لها مقدار من الماء ونرفعها على النار لتغلي لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

نترك هذا المشروب الرهيب ليهدأ قليلاً ثم نصفيه وتناوله على الريق لكي نتخلص من دهون البطن سريعاً.