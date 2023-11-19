دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دائماً ما يتراود على أذهاننا عدة أسئلة بخصوص الأشياء التي حولنا في حين أن بعضها نجد إجابة عليها والأخرى لا نعرف إجابتها فلابد أن نسأل المتخصصين فيها حتى يخبرونا الحكمة وراء صناعتها أو وجودها، ويعتبر الثقب الموجود في القفل من الأسفل واحداً من بين تلك الأشياء التي يتساءل الكثير عن أهمية وجوده، وحرصاً منا على تزويدك بالمعلومات في كافة المجالات المختلفة سنخبركم بفوائد وجود هذا الثقب.

أهمية الثقب الموجود في القفل من الأسفل

["مايخطرش على بال العفريت نفسه" .. سر خطير وراء وجود ثقب في القفل بجانب المفتاح .. السبب صدمة مش هتتخيله!!]

“مايخطرش على بال العفريت نفسه” .. سر خطير وراء وجود ثقب في القفل بجانب المفتاح .. السبب صدمة مش هتتخيله!!

الثقب الذي يوجد في القفل من الأسفل ذو أهمية في حياتنا، إذ أن صنع هذا الثقب في القفل له مغزى وراء وجوده، حيث تم صناعته خصيصاً لهدف معين وذلك لكي يتم من خلاله تشحيم وتزييت القفل حتى لا يتعرض للتلف ولكي لا يتعرض لأي مشكلة مثل الرطوبة أو الصدأ، وهذا من شأنه الحفاظ على عمر القفل لأطول فترة ممكنة.

سر وجود الفتحة الصغيرة أسفل القفل

["مايخطرش على بال العفريت نفسه" .. سر خطير وراء وجود ثقب في القفل بجانب المفتاح .. السبب صدمة مش هتتخيله!!]

“مايخطرش على بال العفريت نفسه” .. سر خطير وراء وجود ثقب في القفل بجانب المفتاح .. السبب صدمة مش هتتخيله!!

من المؤكد أن كل شئ يوجد حولنا له أهمية سواء نعرف تلك الأهمية أو لا نعرفها، و لعل من بين الأسباب التي دفعت من صنع القفل إلى وضع ثقب صغير أسفله :

أن هذه الفتحة تعمل على تسريب مياه المطر في فصل الشتاء لذلك عُرف هذا الثقب ب “فتحات التصريف”.

كذلك تساعد في منع المياه من التجمد داخل القفل ومن ثم تعطيله.

فضلاً عن تشحيم القفل ببعض من قطرات الزيت خلالها إذا أصبح صعباً عليك فتح القفل.