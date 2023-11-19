حافظى عليها وخزنيها .. 6 استخدامات مبهرة لماء سلق البطاطس لن تتوقعها ابدا !

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقال إن ماء السلق الزائد بعد طهي البطاطس يكتنز بفوائد متعددة يجب الاستفادة منها بذكاء، فينصح الخبراء بعدم التخلص من هذا الماء بل بالاستفادة منه نظرًا لاحتوائه على خصائص غنية من حيث القيمة الغذائية والمعادن والفيتامينات، فيما يلي سنقدم تفصيلاً حول فوائد ماء سلق البطاطس.

الفوائد الصحية لمياه لسلق البطاطس

البطاطس هي من الخضروات المحبوبة بين الصغار والكبار، ولكن يجب أن نعلم أن ماء سلق البطاطس يحمل فوائد متعددة منها:

البطاطس غنية بفيتامين سي، الذي يُعتبر مضادًا قويًا للأكسدة ويساهم في تعزيز جهاز المناعة بشكل عام، وهو يلعب دورًا فعّالًا في تعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال بشكل خاص مما يسهم في حمايتهم من الأمراض.

يحتوي ماء سلق البطاطس أيضًا على البوتاسيوم الذي يساعد في مكافحة الانتفاخ والتورم.

بعد طهي البطاطس في الماء، يتحول هذا الماء تدريجيًا إلى مركبات مفيدة للجسم تحتوي على فيتامين ب وبروتينات وحديد، مما يجعله مصدرًا هامًا للعناصر الغذائية

الاستفادة من مياه سلق البطاطس

يُمكن استغلال الفيتامينات والمعادن المتواجدة في ماء سلق البطاطس بعدة طرق متنوعة، فيمكنك استخدام هذه المياه في تحضير مجموعة متنوعة من الوصفات أو يمكنك ترك جزء من البطاطس المطهوة ومن ثم مزجها بماء السلق ثم هرسها بعناية لاستهلاكها.

كما يُمكن تناول مياه سلق البطاطس بسهولة عن طريق شربها مباشرة للاستفادة من الفيتامينات والمعادن الموجودة فيها، يُمكن الاحتفاظ بهذه المياه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع أو يُمكن تجميدها بعد التبريد للحفاظ عليها لفترة أطول.