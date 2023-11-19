دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نظراً لما حدث من تطور سريع في جميع دول العالم وأصبح أغلب الأشخاص يستخدمون ماكينة الصرف ATM لسحب النقود والشراء والدفع أون لاين، فقد يواجه هؤلاء الأشخاص العديد من المشاكل المختلفة التي قد يعجزون عن حلها أو التصرف أثناء مواجهة هذه المشكلة في الوقت الذي يتم صرف الأموال من الماكينة، ومن أبرز تلك المشاكل مواجهة صعوبة في سحب الفيزا من الماكينة وقد لا يتم استردادها في هذا الوقت.

["وإيه يعني المكنة بلعتها هتجيبها في ثواني" .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% تمكنك من استعادة الفيزا المسحوبة داخل ماكينة الصرف الآلي ال ATM .. جربها فوراً]

“وإيه يعني المكنة بلعتها هتجيبها في ثواني” .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% تمكنك من استعادة الفيزا المسحوبة داخل ماكينة الصرف الآلي ال ATM .. جربها فوراً

يوجد عدة أسباب تكون سبباً واضحاً في سحب الفيزا داخل ماكينة الصرف، ومن ضمن تلك الأسباب ما يلي :

تسجيل الرقم السري مرات عديدة بشكل خاطئ.

إذا لم يتم كتابة كلمة المرور سريعاً بعد إدخال الفيزا.

مدة صلاحية الفيزا إذا كان تم إنتهائها.

كيف يمكن استرداد الفيزا من ماكينة الصرف ATM

["وإيه يعني المكنة بلعتها هتجيبها في ثواني" .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% تمكنك من استعادة الفيزا المسحوبة داخل ماكينة الصرف الآلي ال ATM .. جربها فوراً]

“وإيه يعني المكنة بلعتها هتجيبها في ثواني” .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% تمكنك من استعادة الفيزا المسحوبة داخل ماكينة الصرف الآلي ال ATM .. جربها فوراً

إذا واجهت أي مشكلة أثناء قيامك بصرف النقود من ماكينة الصرف، وتم سحب الفيزا يمكنك استردادها من خلال ما يلي :

تواصل بشكل سريع مع خدمة عملاء البنك، من خلال الاتصال على الرقم المخصص لخدمة العملاء.

وسيتم استرداد الفيزا الخاصة بك خلال يوم إذا تم سحب في البنك أو في أي فرع تابع له، فنا عليك سوى سرد تاريخ سحب الفيزا ورقم الماكينة.

وفي حال سُحبت الفيزا في بنك آخر سيقوم البنك بتعويضك بفيزا أخرى في أقرب وقت.