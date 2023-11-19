دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زر تشغيل الهاتف المحمول ليس فقط لإغلاق الموبايل بل تمتد أهميته لتشمل الكثير من الاستخدامات، حيث أن المحمول يعتبر من أكثر الأجهزة الحديثة التي ساعدت البشرية في الكثير من الأمور مثل التطور والتقدم التكنولوجي، فضلاً عن إمكانية التواصل بين جميع أفراد المجتمع في أي وقت ترغب في التواصل معهم، كما أن الهاتف به زر تشغيل له أهمية كبيرة لذلك نجد الجميع يبحثون عن تلك الاستخدامات للاستفادة منها.

كيفية تفعيل استخدامات زر التشغيل الموجود بالهاتف

["ضاع عمرنا واحنا منعرفش" .. استخدامات مدهشة لزر الباور لا يعلمها الكثير .. هتتصدم مطلعش للقفل والفتح بس!!]

“ضاع عمرنا واحنا منعرفش” .. استخدامات مدهشة لزر الباور لا يعلمها الكثير .. هتتصدم مطلعش للقفل والفتح بس!!

إذا كنت تريد تفعيل أي ميزة من المميزات التي يحتوي عليها زر تشغيل الهاتف، يمكنك القيام بعدة خطوات وذلك كالتالي :

بداية تسجيل الدخول إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف.

بعد ذلك يتم اختيار الخيارات المتاحة أمامك على الشاشة في الصفحة الرئيسية.

سيظهر أمامك ميزات عدة تخضع لأكثر من شيء يوجد داخل الهاتف.

عليك تحديد واختيار الميزة التي ترغب في تفعيلها.

سيتم تفعيل تلك الميزة وحينها يمكنك استخدامها خلال أي وقت باستمرار، إلى أن تقوم بإلغائها بنفس الخطوات.

أهم استخدامات زر تشغيل الهاتف مع زر الصوت

["ضاع عمرنا واحنا منعرفش" .. استخدامات مدهشة لزر الباور لا يعلمها الكثير .. هتتصدم مطلعش للقفل والفتح بس!!]

“ضاع عمرنا واحنا منعرفش” .. استخدامات مدهشة لزر الباور لا يعلمها الكثير .. هتتصدم مطلعش للقفل والفتح بس!!

يمكن الحصول على الاستفادة الكبيرة من خلال استخدام كل من زر تشغيل الهاتف مع زر الصوت سواء معاً أو بشكل منفرد، ويمكن استخدامهم فيما يلي :

من خلال استخدام زر التشغيل يمكن تشغيل فلاش الكاميرا.

كذلك يمكن التقاط الشاشة أو أخذ اسكرين شوت باستخدام زر التشغيل مع زر الصوت في نفس الوقت.

يمكن إلتقاط صورة بالكاميرا الأمامية من خلال الضغط على زر التشغيل مع زر الصوت.

يمكنك القيام بعملية إعادة ضبط الهاتف من خلال زر التشغيل وكذلك عمل فورمات للموبايل بنفس الزر.