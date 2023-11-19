دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا تترك باب الحمام مفتوح حتى لا تُعرض حياتك وحياة أولادك للخطر، حيث أن أغلب الأشخاص يتركون باب الحمام مفتوح وخصوصاً ليلاً بعد الانتهاء من قضاء حاجاتهم أو بعد الانتهاء من الاستحمام، ولا يعرفون الضرر الكبير الذي قد يعود عليهم بسبب تلك العادة السيئة والتي ربما تضر صحتهم بكسل كبير، فالحمام هو مكان غير طاهر ويعتبر بيئة خصبة لكي تنمو فيها البكتيريا والجراثيم فضلاً عن أن هذا المكان يسكنه الجن والشياطين وبسبب ذلك قد ينتج الكثير من الأضرار الغير متوقعة.

ما هي خطورة ترك باب الحمام مفتوح

["معلومة صادمة لازم الكل يعرفها" .. فتح باب الحمام بالليل خطر كبير عليك وعلى أطفالك .. مش هتتخيل السبب!!]

“معلومة صادمة لازم الكل يعرفها” .. فتح باب الحمام بالليل خطر كبير عليك وعلى أطفالك .. مش هتتخيل السبب!!

ينتج عن ترك باب الحمام مفتوح أخطار جسيمة على جميع أفراد المنزل، فهذا الأمر يؤثر بالسلب على الصحة بشكل عام للإنسان، ولعل من بين تلك الأضرار مايلي :

ترك الحمام مفتوح يؤثر بشكل سلبي على الجهاز التنفسي نظراً لخروج الروائح الكريهة من الحمام.

قد يؤدي الأمر إلى إصابة أفراد الأسرة بالأمراض المعدية بسبب سهولة انتقال الجراثيم و البكتريا إلى جميع الأماكن في المنزل.

بالإضافة إلى أن الشياطين الجن يعيشون داخله لذلك عند دخول الحمام تدخل بالقدم اليسرى و لابد من قول “بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث” حتى يحفظك الله من شرهم، وعند خروجك من الحمام تقول “غفرانك ” و تخرج بالقدم اليمنى.

أهم النصائح للحفاظ على المنزل من الطاقة السلبية

["معلومة صادمة لازم الكل يعرفها" .. فتح باب الحمام بالليل خطر كبير عليك وعلى أطفالك .. مش هتتخيل السبب!!]

“معلومة صادمة لازم الكل يعرفها” .. فتح باب الحمام بالليل خطر كبير عليك وعلى أطفالك .. مش هتتخيل السبب!!

لكي يتجنب الإنسان عدم التعرض لأي خطر من الحمام لابد من الحفاظ على بعض الأمور :

من المهم نظافة الحمام بشكل مستمر.

قم برش المطهرات في الحمام دائما لتعقيمه من الجراثيم.

قم بوضع كمية من الملح في المرحاض والبلاغات.

من الضروري غلق باب الحمام سواء كنت داخله أو عند خروجه منه.

أدعية الدخول والخروج من أكثر الأشياء التي تكون سبباً في حفظك من أي ضرر.

لا تترك الملابس داخل الحمام لمدة طويلة.

كما ننصح بتغيير المناشف بشكل يومي.