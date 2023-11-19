للمتزوجين فقط!! .. ضعي "قرن فلفل حار مع ملعقة من الفازلين" على المناطق دي من جسمك وهتنبهري من النتيجة.. مش هتصدقي الفرق!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث معظم النساء والفتيات عن أفضل أحدث وأجدد الوصفات والخلطات الطبيعية الفعالة للبشرة للتمتع بالجاذبية والجمال الدائم، لهذا تهتم بكل ما هو جديد في عالم التجميل والعناية بالبشرة لتبدو أكثر جمالاً وجاذبية لتبهر جميع من حولها، لهذا السبب نقدم لكم أفضل الطرق الفعالة والمجربة للتخلص من مشاكل البشرة المختلفة والحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب والتصبغات بطريقة آمنة وغير مكلفة في نفس الوقت.

وصفة الفازلين مع الفلفل الحار الرهيبة للعناية بالبشرة

إليكم خلطة جبارة للعناية بالبشرة بدلاً من شراء منتجات تجميل باهظة الثمن لتحقيق حلم كل فتاة وسيدة للتمتع ببشرة شابة متألقة مليئة بالحيوية والنضارة باستخدام مكونات طبيعية مغذية ومفيدة منها الفازلين الذي يشتهر بفاعليته الرهيبة في الترطيب العميق للجلد الجاف ومعالجة جميع التشققات، والعديد من الزيوت الطبيعية الأخرى التي لها العديد من الفوائد العلاجية والتجميلية، لهذا يمكنك القيام بتحضير وصفتنا اليوم من مكونات طبيعية بسيطة ومتوفرة في كل بيت وهي كالتالي:

2 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

قرن من فلفل حار.

عصير ليمون.

خطوات تحضير وصفة الفازلين مع الفلفل الحار

يمكنك الحصول على بشرة فاتحة متألقة خالية من العيوب والتصبغات عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية:

نخلط جميع المكونات السابق ذكرها معاً جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

يجب تنظيف الوجه جيداً من أي شوائب او مكياج.

نوزع الخليط على البشرة ونتركها لمدة ربع ساعة ثم نغسل الوجه جيداً للتخلص من الخليط تماماً.

يُنصح بتكرار الوصفة للتخلص من الحبوب والبثور بأفضل نتيجة وأسرع وقت.