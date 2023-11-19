دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم طبيعي يخلصك من رائحة العرق ويجعل رائحتك كأنها مسك تعرف عليه….,ساءل الكثير من الأشخاص عن طرق فعالة للتخلص من رائحة العرق تحت الإبط خصوصا في فصل الصيف وإعطاء الجسم رائحة جميلة ومنعشة ولهذا سنعرض لكم في هذا المقال أفضل طريقة طبيعية للقضاء على رائحة العرق وهي زيت العود والذي يعتبر الخيار الأمثل وينصح به جميع الأشخاص فبالإضافة إلى نتيجته الفعالة فهو من المواد الطبيعية التي لا تسبب أي أضرار على عكس المنتجات الكيميائية المضرة، تابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على أفضل الطرق للتخلص من رائحة العرق.

طريقة التخلص من العرق بالشابة

تعتبر الكريمات التي تحتوي على الشابة

من أبرز كريمات التخلص من العرق حيث تعتبر الشابة من أكثر المواد الفعالة للقضاء على العرق بشكل نهائي بالإضافة إلى ذلك فهي تساعد أيضا في تفتيح منطقة تحت الإبط.

كيفية صنع مزيل عرق باستخدام الشابة وبودرة التلك

سنوضح لكم في السطور القادمة طريقة صنع مزيل عرق بالشابة وبودرة التلك:

المكونات

مقدار اثنين ملعقة صغيرة من مسحوق المسك.

اثنين ملعقة صغيرة من مسحوق التلك.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بإحضار الشابة ونطحنها جيدا حتى يصبح لدينا مسحوق ناعم.

نخلط مقدار 10 ملاعق من الشابة المطحونة مع نفس المقدار من بودرة التلك والمسك.

نمزج كافة المكونات مع بعضها بشكل جيد للحصول على مزيج متجانس.

نحضر برطمان محكم الغلق ونضع فيه هذا المزيج ونستخدمه حسب الحاجة.

ودائما ما تعاني السيدات من مشكلة التعرق الزائد ذلك الأمر يتسبب في احراجها عند خروجها من المنزل لذلك تكثف البحث عن بعض المنتجات التي تزيل تلك الرائحة خاصة أن المنتجات التي تباع في الصيدليات ومحلات التجميل باهظة الثمن إلا أنه هناك بعض المنتجات الموجودة في المنزل وهي مواد طبيعيه 100% قادرة على حل تلك المشكلة بكل سهولة ويسر.

كريم طبيعي يخلصك من رائحة العرق ويجعل رائحتك كأنها مسك تعرف عليه…. .