دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني الكثير من النساء من بعض المشاكل المتعلقة بالشعر من تقصف وهيشان وتساقط وغيرها من المشاكل الأخرى، لذلك تجدهم يبحثون بشكل دائم عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في التخلص من تلك المشاكل ومعالجة الشعر ومن ثم عودة الحيوية إليه من جديد، في حين نجد أن الوصفات الطبية أصبحت لا تُجدي أي نفع رغم ثمنها الغالي، ولهذا سنعرض لكم أفضل الوصفات التي يمكنها معالجة هذه المشاكل بشكل جذري بالإضافة إلى احتوائها على العديد من الفوائد للشعر.

تحضير وصفة زيت الزيتون وزيت القرنفل

["جنني جوزك بجمالك" ..ضعي زيت الزيتون مع القرنفل قبل النوم على هذه المنطقة من جسمك وستنبهري من النتيجة .. جربيها حالا مش هتندمي!!]

“جنني جوزك بجمالك” ..ضعي زيت الزيتون مع القرنفل قبل النوم على هذه المنطقة من جسمك وستنبهري من النتيجة .. جربيها حالا مش هتندمي!!

لكي تقوم بتحضير وصفة زيت الزيتون وزيت القرنفل بطريقة صحيحة حتى يستفيد منها الشعر بشكل أسرع، قم بتحضيرها بهذه الطريقة الصحيحة :

أحضر نصف كوب من زيت الزيتون النقي ومن ثم إضافة ملعقتين من زيت القرنفل.

قم بوضع هذا الخليط على نار هادئة لمدة قليلة.

يتم ترك هذا الخليط حتى يبرد.

ثم بفرد هذا الخليط على الشعر جيداً وتدليكه في فروة الرأس.

يُترك هذا الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة، ويفضل تغطيته بفوطة سخنة.

وبعد ذلك يتم غسل الشعر بشكل جيد بالشامبو والماء الفاتر.

كرر الوصفة عدة مرات وستحصل على أفضل نتيجة.

أهم فوائد زيت القرنفل وزيت الزيتون

["جنني جوزك بجمالك" ..ضعي زيت الزيتون مع القرنفل قبل النوم على هذه المنطقة من جسمك وستنبهري من النتيجة .. جربيها حالا مش هتندمي!!]

“جنني جوزك بجمالك” ..ضعي زيت الزيتون مع القرنفل قبل النوم على هذه المنطقة من جسمك وستنبهري من النتيجة .. جربيها حالا مش هتندمي!!

يحتوي نبات القرنفل والزيتون على العديد من الفوائد التي لا غنى عنها، حيث يتم إدخالهما في الكثير من الوصفات الطبية وكذلك الوصفات الفعالة التي تعمل على نعومة الشعر ونضارة البشرة، وأهم هذه الفوائد ما يلي :

القرنفل والزيتون يساعدوا في منع تساقط الشعر وإعطاء الشعر نعومة ولمعان.

يمكن تحضير حمام الزيت المكون من زيت الزيتون والقرنفل فهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية ومن ثم تقوية خصلة الشعر.

يساعد على زيادة كثافة الشعر وإنباته.