دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في ظل هذه الظروف الاقتصادية تبحث العديد من الأمهات عن وسائل وطرق للمساعدة في توفير المال وعدم إضاعته على أشياء غير مفيدة. كما أنهن يبحثن عن طريقة لإعادة تدوير الأشياء التي يمتلكنها لتحقيق أقصى استفادة، ومن بين الأشياء التي لا يعرفها الكثيرون أهميتها هي علب التونة، حيث يقوم معظم الناس بالتخلص منها فور تفريغها، دون أن يدركوا ما يفوتون عليه من استخدامات رائعة توفر الكثير من المال وستدهشك. تعلم كيف يمكن ذلك في هذا المقال.

استخدامات مذهلة لعلب التونة

[مش هترميها تاني أبداً”.. استخدامات مذهلة لعلب التونة ..”مش هتخطر على بال العفريت”]

لا شك في أننا يمكننا صنع شيء قيم ومفيد باستخدام مواد بسيطة متاحة لنا، ومن علب التونة يمكننا صنع العديد من الأشياء، ومع ذلك نأكل عادة التونة من علبتها ثم نتخلص منها فوراً في القمامة، ولكننا لا نعلم مدى أهمية هذه العلب، التي يمكن إعادة تدويرها بسهولة مرة أخرى واستخدامها لأشياء مفيدة جدًا في حياتنا اليومية. يمكننا استخدام علب التونة الفارغة لأغراض عديدة، بما في ذلك وضع الماء أو الطعام خلال فصل الصيف للطيور والعصافير خارج المنزل.

ومن بين الاستخدامات الأخرى، يمكننا تحويل علبة التونة الفارغة لصنع حقيبة مدرسية جميلة بتكلفة منخفضة، وصنع الحقيبة المدرسية بأقل تكلفة باستخدام مواد متاحة في المنزل والتي لا تستخدم بشكل كبير في الحياة اليومية، من خلال استخدام قماش الدينيم القديم، ومقص القماش، ومسدس الشمع، وعلبة تونة فارغة، وعصي تزيين أو عصا تزيين.

[مش هترميها تاني أبداً”.. استخدامات مذهلة لعلب التونة ..”مش هتخطر على بال العفريت”]