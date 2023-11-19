دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمكنك التخلص من رائحة الزفارة الموجودة بالفراخ بمعلقة واحدة، حيث تعتبر رائحة زفارة الفراخ من أكثر الأشياء التي تعاني منها السيدات أثناء طهي الفراخ فبعد غسيلها جيداً تظل تلك الرائحة الكريهة عالقة في أيديهم، مما يسبب الإزعاج لهم وقد ينفر الجميع من الأكل بسبب تلك الرائحة ولا يتناولنها، وعلى غرار ذلك سنقدم لكم أفضل الوصفات والمكونات التي تقضي على هذه الرائحة بكل سهولة.

استخدام الليمون للتخلص من رائحة الزفارة في الفراخ

["ضاع عمرنا واحنا منعرفش" .. مكون سحري من مطبخك يخلصك من زفارة الفراخ نهائيا وإزالة الروائح الكريهة العالقة بالأيدى بسهولة .. اعرفيه قبل فوات الأوان]

“ضاع عمرنا واحنا منعرفش” .. مكون سحري من مطبخك يخلصك من زفارة الفراخ نهائيا وإزالة الروائح الكريهة العالقة بالأيدى بسهولة .. اعرفيه قبل فوات الأوان

الليمون يعتبر من أكثر الأشياء التي يمكن أن تقضي على الروائح الكريهة فهو ذو فعالية كبيرة في ذلك، فضلاً عن أنه يضفي طعم ورائحة مميزة على الطعام ويمكن استخدامه في التخلص الروائح الكريهة التي تظل عالقة في يديكم، إذ أن الرائحة تظل موجودة في اليدين حتى بعد غسلها بالماء والصابون لذلك هذا يعتبر غير كافي للتخلص من تلك الرائحة ومن ثم فعليك بغسلها بالليمون بعد الماء والصابون و ستتخلص من هذه الرائحة تماماً.

استخدام الملح وخل التفاح للتخلص من رائحة زفارة الفراخ

["ضاع عمرنا واحنا منعرفش" .. مكون سحري من مطبخك يخلصك من زفارة الفراخ نهائيا وإزالة الروائح الكريهة العالقة بالأيدى بسهولة .. اعرفيه قبل فوات الأوان]

“ضاع عمرنا واحنا منعرفش” .. مكون سحري من مطبخك يخلصك من زفارة الفراخ نهائيا وإزالة الروائح الكريهة العالقة بالأيدى بسهولة .. اعرفيه قبل فوات الأوان

الملح وخل التفاح من أكثر الأشياء التي تساعد في التخلص نهائياً من الروائح الكريهة، حيث يمكن استخدام أي من المكونين في التخلص من رائحة الزفارة الكريهة التي توجد في الفراخ قبل طهيها، وذلك عن طريق وضع ملعقة واحدة من الملح على الفراخ أو الأسماء أو الطيور عند غسلها قبل أن يتم طهيها، وستختفي تلك الروائح، فهذه الطريقة فعالة في التخلص من رائحة الفأرة حتى التي تكون موجودة في اليد بعد غسلها.