دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تواجه مشكلة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء كل شهر ولا تعرف السبب رغم استهلاكك القليل للكهرباء؟ السبب الحقيقي وراء ذلك هو الجهاز الصغير الذي لديك في المنزل فرغم صغر حجمه إلا أنه يستهلك كهرباء بشكل كبير جداً وهو السبب في أن تزداد أسعار الفاتورة إلى أضعاف مضاعفة، لذلك لابد من التخلص من هذا الجهاز فوراً أو حتى قلل استخدامك له قدر الإمكان لتتمكن من ترشيد استهلاك الكهرباء.

جهاز صغير هو السبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

["شيله من الفيشة بسرعة بيشفط الكهرباء" .. جهاز صغير في كل منزل يتسبب في زيادة فاتورة الكهرباء للضعف .. اتخلص منه فورا !!]

“شيله من الفيشة بسرعة بيشفط الكهرباء” .. جهاز صغير في كل منزل يتسبب في زيادة فاتورة الكهرباء للضعف .. اتخلص منه فورا !!

الجميع في زمننا الحالي لديه جهاز الراوتر الخاص بتوصيل شبكة الإنترنت، لاسيما أنهم لا يعرفون أن هذا الجهاز يعتبر من أكثر الأجهزة الكهربائية المستهلكة للكهرباء مما يتسبب في ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء، إذ أن ما يجعله يستهلك الكهرباء بكمية كبيرة هو الاستعمال الخطأ الذي يرتكبه الجميع أثناء تعاملهم مع جهاز الراوتر، حيث أن معظم الناس يتركون جهاز الراوتر يعمل في الليل والنهار ولا يقومون بفصله من الفيشة من الكهرباء، فهذا الأمر يتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بشكل كبير، كذلك جهاز التكييف وجهاز الميكروويف والفرن الكهربائي من الأجهزة التي تستهلك كهرباء وبالتالي تعمل على زيادة أسعار الفواتير.

أهم النصائح المهمة لترشيد استهلاك الكهرباء

["شيله من الفيشة بسرعة بيشفط الكهرباء" .. جهاز صغير في كل منزل يتسبب في زيادة فاتورة الكهرباء للضعف .. اتخلص منه فورا !!]

“شيله من الفيشة بسرعة بيشفط الكهرباء” .. جهاز صغير في كل منزل يتسبب في زيادة فاتورة الكهرباء للضعف .. اتخلص منه فورا !!

يمكنكم ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل سعر الفاتورة من خلال إتباع بعض النصائح التي نعرضها عليكم :

قبل من استخدامك لجهاز التكييف فهو يستهلك كهرباء كثيرة، لذلك قال فترة استخدامه وقم باستبدال فتحات التهوية.

قم باستبدال الفرن الكهربائي بفرن آخر يعمل بالغاز، لكي تخفض من سعر الفاتورة.

عليك إطفاء جميع الأضواء التي لست بحاجة لها.

من الأفضل أن تستبدل جهاز مبرد المياه باستخدام الكولمان بدلاً منه.

لابد من فصل جهاز الراوتر في الوقت الذي لا تستخدمه أو تكون بحاجة إليه.