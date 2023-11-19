دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحدثت الدكتورة بسمة يسري طبيبة تغذية علاجية خلال لقائها عن قصير القصب أن بعض المحلات تقوم بتقديم عصير القصب فى كوبايات مصنوعة من الزجاج ويقومون فقط بغسلها بالماء، في حين أن هذا الأمر قد يسبب الكثير من الأمراض وينقل الأمراض لكل من يتناول فيها، لذلك نبهت على ضرورة تناول العصير في زجاجة تُستعمل لمرة واحدة، وأضافت أن الأفضل أن نأخذ عيدان القصب ونقوم بتقشيرها ومن ثم مضغها لكي نحصل على نستفيد أكثر بشكل صحي.

تحذير من تناول عصير القصب

[كارثة محدش يتوقعها .. طبيبة تحذر من تناول عصير القصب بسبب تلوث طريقة إعداده .. إوعى تشربه تاني]

كارثة محدش يتوقعها .. طبيبة تحذر من تناول عصير القصب بسبب تلوث طريقة إعداده .. إوعى تشربه تاني

جدير بالذكر أن الدكتورة بسمة يسري طبيبة تغذية علاجية حذرت أثناء لقاء لها من خطورة عصير القصب على من يتناوله، لافتة أن بعض المحلات تقوم بإعداد عصير القصب بطريقة ملوثة وتعتبر كارثة صحية تدمر الصحة والتي تتمثل في عدم نظافة عيدان القصب حيث يوجد بها العديد من الملوثات التي لابد من التخلص منها نهائياً، وأضافت في الحوار أن عصير القصب ينعش في فصل الصيف ولكن لابد من التأكد من نظافة المكان الذي يتم شراء العصير منه، حيث أن تلك الشوائب الناتجة عن عصر القصب تشتمل على الكثير من الأضرار التي قد ينتج عنها نزلات معوية وغيرها من الأمراض الأخرى.

ما هي فوائد عصير القصب

[كارثة محدش يتوقعها .. طبيبة تحذر من تناول عصير القصب بسبب تلوث طريقة إعداده .. إوعى تشربه تاني]

كارثة محدش يتوقعها .. طبيبة تحذر من تناول عصير القصب بسبب تلوث طريقة إعداده .. إوعى تشربه تاني

أشارت الدكتورة إلى أن عصير القصب يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفوائد الصحية المهمة للجسم، فهو يحتوي على :

البوتاسيوم والماغنسيوم وبعض الفيتامينات الأخرى.

إلا أن السعرات الحرارية الموجودة في عصير القصب عالية جداً والتي تصل إلى حوالي 200 سعر حراري، وبناءً عليه فإن الإكثار من تناوله ينتج عنه مشكلات صحية من بينها السمنة ومقاومة الأنسولين ومشاكل في الكبد والسكر من النوع الثاني.