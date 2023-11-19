دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الفترة الأخيرة، لجأ العديد من خبراء التجميل إلى الوصفات الطبيعية بعد العديد من التجارب التي أثبتت أن نتائج الوصفات الطبيعية تكون مكافئة للأدوية الكيميائية. كما يعملون أيضًا على توفير المال اللازم لشراء المواد ذات الأسعار المرتفعة. كما أنه من السهل بالنسبة لهم الحصول على هذه المواد من المتاجر لأنها مواد طبيعية متاحة باستمرار، واحدة من أشهر هذه الوصفات هي وصفة القرنفل مع زيت الزيتون، والتي لا تُستخدم فقط لمشاكل البشرة ولكن أيضًا للشعر، وتحتوي أيضًا على العديد من الفوائد التي قد تعود بالنفع على الجسم بأكمله. استخدام المواد الطبيعية يفيد الفرد دائمًا.

فوائد استخدام وصفة القرنفل وزيت الزيتون:

[هتنبهري بالنتيجة .. وصفة سحرية بموكونين فقط من خبيرة التجميل بزيت الزيتون والقرنفل … اليكم طريقة الاستخدام]

1. تعزيز نمو الشعر: يحفز الفصول الزرعية، مما يعزز زيادة طول الشعر.

2. علاج التجاعيد: يعالج بفعالية التجاعيد عند إعداده بدون استخدام القرنفل.

3. التقشير: يساعد في إزالة الجلد الميت من مختلف أجزاء الجسم.

كيفية إعداد وصفة القرنفل وزيت الزيتون:

المكونات:

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

قرنفل.

نصف ملعقة من النشا.

الإعداد:

1. طحن القرنفل مع زيت الزيتون.

2. إضافة ملعقة من النشا وزيت جوز الهند.

3. وضع المزيج على فروة الرأس وتدليكه.

4. تركه لمدة ساعة ونصف، وباستخدام متكرر ستحصل على نتائج مذهلة في غضون شهر من الاستخدام.

5. يمكن أيضًا استخدام هذه الوصفة باستثناء القرنفل ووضعها على الوجه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

[هتنبهري بالنتيجة .. وصفة سحرية بموكونين فقط من خبيرة التجميل بزيت الزيتون والقرنفل … اليكم طريقة الاستخدام]