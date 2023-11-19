دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نحن اليوم نعيش في فترة زمنية تميزت بتقدم التكنولوجيا وتصاعد التحديات الاقتصادية. دائمًا ما نسعى للعثور على حلول جديدة وسهلة التنفيذ، وفي الوقت نفسه نسعى لتوفير المال واستخدام مواد صديقة للبيئة. هناك طريقة بسيطة لتشغيل جهاز الدش والتلفزيون دون الحاجة إلى بطاريات وبدون تكلفة إضافية، باستخدام مكون متوفر في كل منزل.

طريقة تشغيل الريموت بدون حجارة

حيلة ذكية لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد في المنزل بدون الحاجة إلى الحجارة تظهر قدرة العقل البشري على ابتكار حلول عملية وفعّالة في ظل نقص بعض الموارد. في حال نفاد بطارية جهاز التحكم عن بُعد، يمكن الاعتماد على فكرة بسيطة باستخدام ورق الألومنيوم، دون الحاجة إلى الحجارة.

[ضاع عمرنا كله واحنا منعرفش..!! أسهل طرق "تشغيل ريموت "اي جهاز الكتروني بالمنزل بدون الحاجة إلى الحجارة فقط ب ٥ جنية!!]

ضاع عمرنا كله واحنا منعرفش..!! أسهل طرق “تشغيل ريموت “اي جهاز الكتروني بالمنزل بدون الحاجة إلى الحجارة فقط ب ٥ جنية!!

استخدام الريموت بدون حجارة بورق الالومنيوم

الطريقة تكمن في استخدام مقص صغير لقص شريحة من ورق الألومنيوم بحجم يتناسب مع بطارية الجهاز. يتم لف الشريحة على شكل حجارة ووضعها في مكان الحجارة الناقصة في الجهاز. يجب التأكد من توصيل الشريحة بشكل صحيح بين القطبين الموجب والسالب لجهاز التحكم من ثم، يتم وضع حجارة جديدة في المكان الفارغ الآخر بالبطارية، يتم إغلاق الجهاز واستخدامه كالمعتاد. بهذه الطريقة، يمكنك إيجاد حلاً بسيطاً وفعّالاً لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد دون أي تكلفة إضافية