دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تستفيد جميع النساء اللاتي يعيشن في المنازل من استخدام سلك التنظيف لتنظيف الأطباق والأواني والأواني من أي أوساخ ومنحها اللمعان المناسب، ومع ذلك ينبغي أن نلاحظ أن سلك الأطباق، سواء كان من الألمنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ، يحمل العديد من الاستخدامات بصرف النظر عن عملية تنظيف الأطباق، وهذا ما نقوم بشرحه في مقالنا اليوم حول تنوع سلك الأطباق.

الاستخدامات المختلفة لسلك الأطباق:

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على مر العصور، استخدمت ربات المنازل سلك الأطباق لتنظيف الأطباق، مع الوقت ظهرت تطبيقات مبتكرة مختلفة يمكن استخدام سلك الأطباق فيها، تشمل الطرق الملحوظة ما يلي:

1. تنظيف الأطباق: يثبت سلك غسالة المواعين، المصنوع من الفولاذ والألمنيوم، فعاليته في تنقية الأطباق والأواني الشديدة التلوث والمساعدة في القضاء على لمعان الدهون بطريقة استثنائية، يتم تبسيط العملية من خلال اتباع هذه الخطوات:

قطع الجزء العلوي من زجاجة بلاستيك.

أدخل السلك في هذا الجانب وانزلق داخل الغطاء.

ثبت الغطاء وأغلق الزجاجة بإحكام.

الآن يمكن تنظيف الأواني والاطباق بسهولة.

2. تنظيف الأسنان: منذ العصور القديمة، استخدمت بعض النساء طريقة تلميع الأسنان باستخدام سلك الأسنان الدقيق، خاصةً عند مواجهتهن لتلون الأسنان أو وجود تسوس. تشمل الطريقة:

الحصول على جزء من سلك الألمنيوم الرفيع وتدويره على إصبعك، مع ضمان إزالة أية بقايا من السلك قد تتسبب في تلف الأسنان.

فرك الأسنان به حتى تتنظف، مع الحرص على تجنب الاقتراب من اللثة.

[معلومة ب 10,000 جنيه!!.. سلك المواعين طلع كنز واستخداماته كتير هتنبهري لما تعرفيها!!..لن تستغني عنها طوال حياتك]