دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في واقعة غريبة، قررت أمريكية تدعى “أشلي ليماي” وضع كاميرا في غرفة نوم بناتها، تعتبر الأمومة هي من أصعب المهام في الحياة، وخاصة إذا كانت الأم تعيش ومعها أطفال من النوع الأنثوي كذلك، يمكن للأمهات أن يستخدموا التطبيقات التي تساعدهن على مراقبة أطفالهن عن بُعد، وذلك باستخدام كاميرات مثبتة في غرف نوم الأطفال، ولا يجب على الأم أن تشعر بالذنب بسبب استخدام هذه التقنية، فقد تساعدها على التركيز على عملها بثقة وراحة بال.

ما هو السبب الذي دفع أشلي ليماي وضع كاميرا مراقبة في غرفة ابنتها

["خلو بالكو من عيالكم" .. تعرف على حكاية الأم التي شكت في تصرفات ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفتها .. ماشاهدته الأم كان صادماً وغير متوقع!!]

“خلو بالكو من عيالكم” .. تعرف على حكاية الأم التي شكت في تصرفات ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفتها .. ماشاهدته الأم كان صادماً وغير متوقع!!

وكان السبب وراء وضعها لكاميرا المراقبة في غرفة ابنتها هو أن إحدى بناتها التي تبلغ من العمر 8 سنوات تعاني من مشاكل صحية خطيرة، حيث تعاني من نوبات مفاجئة تشبه السكتات الدماغية ولذلك، اشترت “أشلي” كاميرا لمراقبة ابنتها والتأكد من سلامتها.

ماذا وجدت أشلي ليماي في كاميرا المراقبة

["خلو بالكو من عيالكم" .. تعرف على حكاية الأم التي شكت في تصرفات ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفتها .. ماشاهدته الأم كان صادماً وغير متوقع!!]

“خلو بالكو من عيالكم” .. تعرف على حكاية الأم التي شكت في تصرفات ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفتها .. ماشاهدته الأم كان صادماً وغير متوقع!!

وفي يومٍ من الأيام، رأت “أشلي” ابنتها تصرخ وتبكي بسبب أصوات وصور مرعبة أرسلها لها شخص مجهول عبر الكاميرات السرية التي ركبتها في غرفتها، عندما عادت إلى المنزل، وجدت ابنتها في حالة سيئة جدا، ذهبت بها إلى شركة المراقبة لمشاهدة الفيديو، وكان هذا اختراقًا رهيبًّا وغير مسبوق، وقد تم اكتشف أن الشخص الذي قام بعملية الاختراق هو جار الأم الأمريكية “آشلي ليماي”، وقد تم القبض عليه لمعاقبته على هذه الجريمة.