دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل سبق لك وعرفت سبب وجود الفتحة الصغيرة التي توجد في القفل من الأسفل؟ هل عرفت سر صناعة القفل بهذا الشكل ووضع به هذه الفتحة؟ فمن المؤكد أنك قمت باستخدام قفل ولو لمرة في حياتك أياً كان سبب ذلك في حين أنك رغم استخدامك له ربما لم تلاحظ وجود هذه الفتحة وربما لاحظت لكن مررت عليها مرور الكرام ولم تبحث لتتعرف عن فوائده، رغم فوائدها الكثيرة والمهمة التي لا غنى عنها.

ما هو سبب صناعة الفتحة الصغيرة أسفل الأقفال

["معلومة ماتخطرش على بال العفريت نفسه" .. سر خطير وراء وجود ثقب في القفل من الأسفل بجانب المفتاح .. السبب صدمة مش هتصدقه!!]

“معلومة ماتخطرش على بال العفريت نفسه” .. سر خطير وراء وجود ثقب في القفل من الأسفل بجانب المفتاح .. السبب صدمة مش هتصدقه!!

تم صناعة القفل بدقة كبيرة علماً بأن به فتحة صغيرة ذات فوائد كبيرة، ومن أهم استخداماتها ما يلي :

هذه الفتحة الصغيرة الموجودة بالقفل إذا كان القفل بالخارج حينها تسمح بتسرب مياه الأمطار وتعمل على منع صدأ القفل وتآكله من الداخل.

إذا واجهت مشكلة وكان من الصعب فتح القفل وغلقه، يتم من خلال هذه الفتحة تشحيمه باستخدام قطرات من الزيت المخصص التشحيم مما يجعله سهل الاستخدام.

ما هي أنواع الأقفال التي يتم استخدامها؟

["معلومة ماتخطرش على بال العفريت نفسه" .. سر خطير وراء وجود ثقب في القفل من الأسفل بجانب المفتاح .. السبب صدمة مش هتصدقه!!]

“معلومة ماتخطرش على بال العفريت نفسه” .. سر خطير وراء وجود ثقب في القفل من الأسفل بجانب المفتاح .. السبب صدمة مش هتصدقه!!

جدير بالذكر أنه يوجد عدة أنواع من الأقفال التي يستخدمها الجميع، ومن بينها ما يلي :

نوع يسمى “أقفال الخصوصية” ولا يُفضل استخدام هذا النوع من الأقفال، فمن السهل على اللصوص فتحها فيمكن استخدامها على الأبواب لحفظ الخصوصية وليس بهدف الحماية من التعرض لأي سرقة.

نوع يُطلق عليه “أقفال الأمان” وهذا النوع قوي وهذا ما تم صناعته بشكل مخصوص للأمان والحماية من الصوص والسرقة.

نوع آخر وهو “الأقفال التي يتوفر بها ثقب”.