الحق نفسك بسرعة الواتس مراقب .. احذر انت متراقب خلي بالك علامات تظهر على تطبيقات الواتس اب تعني أنك مراقب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الواتس اب من التطبيقات التي يتم استخدامها بكثرة من قبل المستخدمين، وذلك لأنه يساعد تسهيل عملية الإتصال بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ولكن مع تطور العالم وانفتاحه أصبح هناك العديد من الطرق التي تؤدي إلى سهولة اختراق الحساب الشخصي وسرقة البيانات الخاصة بالمستخدمين، ومن ثم يجب إتخاذ إجراءات الحذر من ذلك والتأكد من أن الحساب محمي.

طريقة معرفة أن الواتس مراقب

يستخدم الأشخاص الواتس دون العلم عن طرق الإختراق التي قد تتم على الحساب، لذلك توجد طريقة مميزة تساعد على معرفة أن الواتس مراقب، حيث:

إختيار واتساب ويب من قائمة الإعدادات.

عند ظهور الصفحة الخاصة بالرمز لابد من فتح الكاميرا.

عند ظهور صورة الهاتف الأساسي يدل على أن الجهاز محمي ولم يتم إختراقه.

وعند ظهور تاريخ مختلف عن التاريخ الأصلي الموجود في الهاتف يدل على أن الحساب مراقب ولابد من إتباع الطرق التي تساعد على حماية البيانات.

خطوات بسيطة تساعد على حماية الواتس آب

لكي يتم حماية الواتس من الاختراق لابد من التأكد من عدم فتح الحساب من أجهزة أخرى ثم اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إل. قائمة الإعدادات ومنها النقر على حساب، ومن ثم اختيار FIRIVICATION.

كتابة رمز التأكيد في المكان المخصص والذي يتكون من 6 أرقام.

يتم تشغيل ميزة الحماية وغلق الحساب ويفضل إدخال البريد الخاص بالمستخدم لسهولة استرجاع الحساب عند فقدانه.