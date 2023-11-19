"ضاع عمرنا واحنا فاكرينه للقفل والفتح بس" .. استخدامات مذهلة لزر الباور لم يعرفها أحد من قبل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمكنك تشغيل الهاتف أو إغلاقه من خلال الزر الذي في الهاتف على جانبه الأيمن، حيث يتمكن الكثير من فتح الهاتف بكل سهولة من خلال هذا الزر وبعد ذلك كتابة كلمة السر أو فتحه ببصمة اليد وبعد الانتهاء من تصفح الهاتف يمكن غلقه من نفس هذا الزر، بجانب الأزرار الأخرى التي توجد في الهاتف ولها مهمات مختلفة من حيث تحديد مستوى الصوت أو غيره، ولكن يبقى زر التشغيل أهم الأزرار التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير، بالإضافة إلى أن له مهمات أخرى غير ذلك سنتعرف عليها بالتفصيل.

ما أبرز استخدامات زر التشغيل؟

["ضاع عمرنا على الفاضي واحنا فاكرينه للقفل والفتح بس" .. استخدامات غير متوقعة لزر الباور يجهلها الكثير .. اتحداك إن كنت تعرفها من قبل!]

“ضاع عمرنا على الفاضي واحنا فاكرينه للقفل والفتح بس” .. استخدامات غير متوقعة لزر الباور يجهلها الكثير .. اتحداك إن كنت تعرفها من قبل!

إذا أردت أن تتعرف على أبرز الاستخدامات التي يمكن الاستفادة منها عند الضغط على زر التشغيل فإليك هذه الاستخدامات بالتفصيل:

عند الرغبة في إنهاء أي مكالمة يمكن الضغط على هذا الزر ستنتهي مباشرة.

وأيضا تضغط على الزر عندما تريد تشغيل فلاش الهاتف وذلك عند فتح الكاميرا

ويمكن عند الضغط عليه تفعيل وضع الأمان

التقاط صور للشاشة الرئيسة من خلال الضغط على زر التشغيل مع زر الشاشة.

بعض استخدامات زر التشغيل

["ضاع عمرنا على الفاضي واحنا فاكرينه للقفل والفتح بس" .. استخدامات غير متوقعة لزر الباور يجهلها الكثير .. اتحداك إن كنت تعرفها من قبل!]

“ضاع عمرنا على الفاضي واحنا فاكرينه للقفل والفتح بس” .. استخدامات غير متوقعة لزر الباور يجهلها الكثير .. اتحداك إن كنت تعرفها من قبل!

يمكن التعرف على تلك الاستخدامات من خلال التعرف عليها بشكل صحيح وهي تتمثل في:

التعرف على إعدادات الهاتف وفتح القائمة الرئيسة من خلال الشاشة الرئيسية ويمكن الوصول أيضا إلى الإعدادات المتقدمة

تفعيل أي خيار من خلال ذلك الزر مما يعني أهمية الزر لمن لديه هاتف.