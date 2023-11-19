دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عبقرية لتقوير الكوسة والباذنجان لن تتوقف عن استخدامها بعدها اليوم، يعتبر محشي الكوسة والباذنجان من الأكلات التي يحبها الكثير من الأشخاص فضلاً عن الفوائد الكثيرة التي يحتوي عليها، إلا أن بعض السيدات تجد صعوبة في تحضيره فهو يستغرق الكثير من الجهد والوقت، حيث أن تقويرهم يستهلك الكثير الوقت والمجهود مما يجعل النساء لا تُقبل على طهيه إلا بعد مرور وقت طويل بين المرة والأخرى.

فوائد محشي الكوسة والباذنجان

[يارتني عرفت من زمان.. طريقة سحرية وبسيطة لتقوير “الكوسة والباذنجان” بسرعة الصاروخ.. جربيها بنفسك مش هتندمي]

يارتني عرفت من زمان.. طريقة سحرية وبسيطة لتقوير “الكوسة والباذنجان” بسرعة الصاروخ.. جربيها بنفسك مش هتندمي

محشي الباذنجان والكوسة يعتبر من أكثر الوجبات المفيدة و اللذيذة و يعشقه الكثير من الأشخاص، فهو ذو طعم مميز ولذيذ كما أنه مفيد لصحة الجسم نظراً لاحتوائه على نسبة مرتفعة من المعادن والفيتامينات المفيدة للجسم، وعلى الرغم من ذلك فالكثير لا يقوم بطهيه وتحضيره لأنه يستغرق وقتاً طويلاً، في حين أن هناك طريقة سهلة وسريعة لتقوير الكوسة والباذنجان تسهل عليكم الكثير.

أسهل وأسرع طريقة لتقوير الكوسة والباذنجان

[يارتني عرفت من زمان.. طريقة سحرية وبسيطة لتقوير “الكوسة والباذنجان” بسرعة الصاروخ.. جربيها بنفسك مش هتندمي]

يارتني عرفت من زمان.. طريقة سحرية وبسيطة لتقوير “الكوسة والباذنجان” بسرعة الصاروخ.. جربيها بنفسك مش هتندمي

يمكن تحضير محشي الكوسة والباذنجان في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال استخدام هذه الطريقة في تقويرهم بسهولة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :

يتم الضغط على الخضروات برفق لكي تلين وتكون طرية.

ومن ثم يتم تقطيع الجزء العلوي الموجود في الخضروات باستخدام السكين.

يتم استخدام المقوار لكي يتم إزالة وإخراج الجزء الداخلي بكل بساطة.

قومي بتحضير حشوة المحشي ومن ثم حشو الكوسة والباذنجان دون عناء و بمنتهى البساطة.