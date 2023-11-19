دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الدكتورة سينتيا الحاج، خبيرة في مجال علم التغذية والغذاء، تسلط الضوء على الفوائد البارزة لجوزة الطيب عندما تُضاف إلى الشاي تُظهر أن جوزة الطيب تتميز بطعمها الفريد ونكهتها القوية ورائحتها العطرة، وذلك بفضل احتوائها على مركب معروف باسم “ميريستيسين” عندما يتم دمج جوزة الطيب مع الشاي، يتحقق تحالف مثالي لتعزيز طاقة الجسم ومنحه النشاط والحيوية هذا التزاوج الرائع أيضًا يُساهم في تقوية جهاز المناعة وزيادة مقاومة الجسم للعديد من الأمراض، وذلك بفضل ثراء جوزة الطيب بالمضادات الأكسدة.

[«ازاي عايشين ومنعرفش؟!» ... هل تعرف ماذا تفعل جوزة الطيب في الجسم؟... لن تتوقع ما يحدث بجسمك عند استخدامها!]

طريقة بسيطة لتحضير شاي بجوزة الطيب

قم بتسخين الماء حتى يصل إلى درجة الغليان. يمكنك استخدام غلاية كهربائية أو وعاء على النار.

إذا كنت تستخدم كيس شاي، قم بوضعه في كوب الشاي.

إذا كنت تستخدم شاي الأوراق، ضع كمية مناسبة في إبريق الشاي.

أضف جوزة الطيب المكسرة أو المطحونة إلى الشاي.

اسكب الماء المغلي في الكوب أو الإبريق فوق الشاي وجوزة الطيب.

اترك الشاي لينقع لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق، حسب القوة التي تفضلها للشاي.

إذا كنت تحب الشاي محلى، يمكنك إضافة السكر وتحريك حتى يذوب تمامًا.

استمتع بشاي جوزة الطيب العطري. يمكنك شربه ساخنًا.

فوائد جوزة الطيب الصحية

خصائص مضادة للأكسدة: تحتوي جوزة الطيب على مواد مضادة للأكسدة مثل الفلافونيدات والبوليفينولات، والتي تساعد في مكافحة التأكسد الضار داخل الجسم.

تحسين الهضم: يمكن أن تساعد جوزة الطيب في تحسين عملية الهضم وتخفيف مشاكل مثل الانتفاخ والغثيان.

تقليل الالتهاب: تحتوي جوزة الطيب على مكونات مثل الزنجبيلول والسينامالدهيد التي يُعتقد أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهاب، مما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الجهاز الهضمي والعامة.

تحسين مستوى السكر في الدم: هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن جوزة الطيب يمكن أن تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وزيادة الحساسية للأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

تحسين صحة القلب: يعتقد أن مكونات جوزة الطيب يمكن أن تساهم في تقليل مخاطر أمراض القلب عن طريق تحسين مستويات الكولسترول وتقليل ارتفاع ضغط الدم.

تأثير مضاد للبكتيريا: يُعتقد أن جوزة الطيب تحتوي على مواد تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يمكن أن يساعد في مكافحة العدوى والأمراض.