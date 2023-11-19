فكرة متخطرش علي العفريت .. تشغيل ريموت التلفزيون بدون بطارية او حجارة “هتوفر فلوسك عليها”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جميع أنواع الريموتات تعتمد على حجارات محددة من حيث الحجم والموقع على الريموت نفسه لتشغيلها، كما يُعتقد من قبل بعض الأشخاص أن الريموت لن يعمل إلا بوجود هذه الحجارة ومع ذلك يمكن أن تتلف هذه الحجارة مع مرور الوقت، مما يستدعي استبدالها بأخرى لضمان استمرار عمل الريموت والقدرة على التحكم في القنوات ومشاهدة التلفزيون في بعض الحالات تنفد الحجارة الاحتياطية في المنازل، مما يجعل الاستفادة من الريموت ممكنة فقط بعد شراء حجارة جديدة، ولكن في بعض الأوقات يمكن أن يكون من الصعب العثور على حجارة جديدة

إمكانية تشغيل الريموت دون استخدام الحجارة

هناك مجموعة من الأشخاص المبدعين الذين يبذلون جهدًا كبيرًا لإيجاد حلاً لكل تحدي باستخدام وسائل بسيطة، فقام بعض الأفراد بإجراء تجارب متعددة بهدف تشغيل الريموت دون الحاجة إلى وضع حجارة فيه.

على الرغم من أن بعض هذه التجارب لم تكن ناجحة، إلا أن هناك تجربة واحدة نجحت في تشغيل الريموت مؤقتًا باستخدام قطعة من الألومنيوم بدلاً من الحجارة، وهذا يعني أنه يمكن استخدام بدائل مؤقتة عند تلف الحجارة الموجودة في الريموت.

كيفية تشغيل الريموت باستخدام الألمنيوم

لتشغيل الريموت مؤقتاً دون الحاجة إلى تبديل الحجارة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بفصل الحجارة الفارغة من الريموت.

ثم قم بتجهيز ورقة صغيرة من الألومنيوم وأدخلها في إحدى المناطق المخصصة للحجارة في الريموت.

ثم قم بوضع الحجارة في الجانب الآخر وتأكد من تثبيتها بإحكام، ستقوم قطعة الألومنيوم بعد ذلك بتشغيل الريموت بشكل مؤقت وبنجاح.