دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشاف أكبر بئر بترول في العالم.. هذه الدولة ستصبح أقوى من أمريكا وأغنى من السعودية !,

تم التصريح من قبل صحيفة إسبانية تدعى أوك دياريو عن ان هناك بعض من الدول الي تم اكتشافها والتي تمتلك أكبر قدر من مخزون النفط حول العالم من حيث الانتاج، حيث ان الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى من حيث إنتاج النفط الخام والتي تليها المملكة العربية السعودية، ثم روسيا في المركز الثالث، ومن خلال مقالنا سنتعرف على الدولة ستصبح أقوى من أمريكا والسعودية.

الدولة ستصبح أقوى من أمريكا والسعودية

تم الاعلان عن اكتشاف أكبر منتجي النفط في العالم في دولة عربية ومنها إيران والكويت والعراق والصين والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وكندا، حيث انهم لا يمتعون بامتلاك أكبر قدر من الاحتياطيات النفطية العالمية حيث ان أكبر احتياطي نفطي في العالم يقع في دولة فنزويلا والتي رصيدها نحو 303 مليارات برميل من احتياطيات النفط وتنتج فنزويلا من النفط الخام نحو 700000 برميل وان الإحصائيات فيها ما لا يزيد عن 1٪ فقط من النفط الخام المباع عالميًا في عام 2021.

الوضع الاقتصادي للدولة المستخرج منها البترول

تم الاعلان عن الوضع الاقتصادي لفنزويلا، والذي تم انخفاضه بسبب نقص الاستثمار، فضلًا عن القيود المفروضة على البنية التحتية والقيود المفروضة من قبل أمريكا عام 2019، وانها تعمل المنع من استخدام مصدر دخلها الرئيسي، وهو النفط، إلا أنه في الآونة الأخيرة منحت إدارة جو بايدن الإذن لشركة «شيفرون» وان تقوم بالتعاون والمشاورات مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية وذلك للعمل على ضمان مستقبلها الاقتصادي

.