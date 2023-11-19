دوت الخليج - كتب احمد صلاح - رسمياً: الجوازات السعودية تعلن تخفيض رسوم المرافقين وتثبيتها بهذا المبلغ المحدد,

المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية من عام لآخر تعمل على زيادة رسوم المرافقين، وخلال الآونة الأخيرة تداول الكثيرين قرار الجوازات السعودية تعلن تثبيت رسوم المرافقين.

صرحت الهيئة العامة للجوازات بالسعودية بأنه سوف يتم تثبيت قيمة رسوم المرافقين في السعودية، بالإضافة إلى العمالة والتابعين، فقد كانت الهيئة تعمل على إضافة زيادة سنوية على قيمة الرسوم التي تم فرضها خلال عام 2017 ميلاديًا.

فقد كانت قيمة زيادة الرسوم السنوية تبلغ مائة ريال سعودي، ويتم سدادها شهريًا على كل فرد، ولكن نتيجةً للظروف التي يعاني منها العالم بشكل عام، والسعودية بشكل خاص صرح خادم الحرمين الشريفين بأنه ثم يتم تثبيت رسوم المرافقين عن المبلغ الذي تم الوصول إليه خلال عام 2020، وهو أربعمائة ريال سعوديمن الموضوعات الهامة التي تشغل اهتمام العديد من المقيمين على الأراضي السعودية، الذين يرغبون في استقدام بعض المرافقين لهم، ويتم الحصول على تلك الخدمة مقابل سداد رسوم المرافقين التي يتم فرضها من قبل المديرية العامة للجوازات بالمملكة.

في البداية يجب الانتقال إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية من هنا.

الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.

النقر على خدمات الاستعلام.

الضغط على خيار استعلام عن تغيب وافد برقم الجواز.

النقر على أيقونة الاستعلام عن موظف وافد.

النقر على أيقونة بدء الخدمة.

تسجيل رقم الجواز الخاص بالوافد في المربع المحدد له.

اختيار جنسية الوافد.

إضافة كود التحقق.

وفي النهاية يتم النقر على أيقونة بحث، وبمجرد القيام بذلك سوف يظهر على الشاشة جميع البيانات والتفاصيل التي تتعلق بالرافد المراد الاستفسار عنه.لا يضاف على القيمة السابق أي زيادة جديدة، وليس من المقرر أن يتم إلغاء تلك الرسوم بشكل نهائي، فبمجرد وصول المرافقين إلى الأراضي السعودية، فإنه يتم دفع قيمة الرسوم على كل تابع عن طريق الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.

ويمكن سداد تلك الرسوم أيضًا عن طريق مكاتب الجوازات المتواجدة في المنطقة التي يسكن بها المقيم، أو بواسطة أحد البنوك التي تتعامل مع وزارة الداخلية السعودية.

تم توفير خدمة حساب قيمة الزيادة بشكل إلكتروني، لكي لا يضطر الشخص الذي يرغب في الحصول على تلك الخدمة الذهاب إلى أحد مكاتب الجوازات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

الجوازات السعودية الوافدين استعلامالمؤسسات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن خمسة أفراد.

كيفية حساب رسوم المرافقين؟

يمكن حساب الرسوم الواجب سدادها من قبل المرافقين الذين تم استقدامهم إلى الأراضي السعودية عن طريق تطبيق عددًا من الخطوات، وهي كما يلي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لبوابة مقيم من هنا.

النقر على خيار الإقامة.

تحديد عدد المعالين أو المرافقين.

اختيار مدة تجديد الإقامة بالأعوام.

النقر على تاريخ انتهاء الإقامة.

النقر على أيقونة أحسب.

الاطلاع على قيمة الرسوم المراد سدادها.المعفيين من دفع رسوم المرافقين

بعد أن بينا لكم صحة قرار الجوازات السعودية تعلن تثبيت رسوم المرافقين، يجب أن نوضح لكم أيضًا الفئات المعفاة من سداد رسوم المرافقين، فقد صرحت الهيئة العامة للجوازات بإنه يتم من دفع تلك الرسوم عددًا من الفئات، منها ما يلي:

زوجات السعوديين، بالإضافة إلى الأبناء الذي لا تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا.

الطلاب المكفوفين والملتحقين بالمدارس والجامعات.

الأفراد المتعاقدين مع المصالح الحكومية أو الوزارات الموجودة في السعودية.

المرأة التي تحمل الجنسية السعودية، وتعول ذاتها أو عائلتها.

الأفراد التابعين لدول مجلس التعاون الخليجي.

السيدة المطلقة من رجل سعودي، والتي تعول نفسها أو أسرتها.

العمال الذين يقدمون الخدمات المنزلية.الجوازات السعودية تعلن تثبيت رسوم المرافقين عند الحد الذي تم الوصول إليه في عام 2020 ميلاديًا، وهو يبلغ قيمة 400 ريال سعودي.

هل يمكن سداد رسوم المرافقين أون لاين؟

نعم يمكن إتمام تلك العملية أون لاين من خلال التوجه إلى أحد أجهزة الصرف الآلي، ثم يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك الحكومي المسجل به المقيم.أسئلة شائعة

غرامة سداد رسوم المرافقين؟

تختلف قيمة الغرامة باختلاف عدد مرات مخالفة هذا الأمر، فإذا لم يتم دفع تلك الرسوم للمرة الأولى، فإنه يجب سداد 500 ريال سعودي.

وإذا كان ذلك للمرة الثانية، فإنه يتم دفع 1000، وإذا كان ذلك للمرة الثالثة فإنه يتم إبعاد المقيم عن الأراضي السعودية، بالإضافة إلى فرض غرامة بقيمة 1000 سعودي.

متى تنتهي رسوم المرافقين في السعودية؟

رسوم المرافقين في السعودية لا تزال حتى وقتنا هذا سارية المفعول، كما أنه لا يوجد نية لإلغائها، ولا يتوفر أي معلومات تشير إلى إلغاء تلك الرسوم.

كم تبلغ رسوم المرافقين في السعودية

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