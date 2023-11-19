ممكن تصبغي شعرك بطريقة طبيعية من غير حناء خالص... شوفي صبغات شعر طبيعية بدون حناء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - صبغات شعر طبيعية للشيب بدون حناء سنقدمها لكِ في هذا المقال وباستخدام مكونات طبيعية تغير لون شعرك للون الذي تفضلينه كما تغذيه بالفيتامينات والمعادن، وبالتالي تصبح الصبغات الطبيعية أفضل من الصبغات الجاهزة التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر وتتسبب في ضعفه وتكسره وتساقطه.

صبغات شعر طبيعية بدون حناء

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يمكنك أن تصبغي شعرك بلون بني غامق وستحتاجين فقط إلى ثلاث ملاعق كبار من القهوة، وكوب ونصف من الماء:

أضيفي القهوة للماء وارفعي الخليط على النار وحركي جيدًا حتى يغلي.

بعد ذلك اتركيه حتى يبرد تمامًا.

جهزي شعرك للصبغة من خلال غسله جيدًا بحيث تتخلصي من أي زيوت تغلف الشعر تمنعه من اكتساب اللون، لذلك تخلصي من أي زيوت أو دهون عالقة بالشعر.

بعد ذلك جففيه تمامًا بحيث لا تتواجد فيه أي رطوبة والأفضل أن تستخدمي السشوار على الدافئ بحيث تضمنين التخلص من أي رطوبة.

ابدئي في توزيع القهوة على الشعر بدون حك الشعر في بعضه بل وزعيها على فروة الرأس والشعر فقط ثم لفيه كعكة وارتدي بونيه بلاستيكي أو كيس بلاستيكي.

اتركي القهوة على شعرك لمدة ثلاث ساعات ثم اغسليها شعرك بالماء الفاتر فقط بالبلسم ولكن ابعديه عن فروة الرأس.

صبغ الشعر بالكاكاو

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يمكنك استخدام الكاكاو لإضافة لون بني جميل للشعر بالطريقة التالية:

أضيفي 2 ملعقة من الكاكاو على كوب من الماء وارفعيه على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يغلي، ثم اتركيه ليبرد.

بعد ذلك اغسلي شعرك وجففيه جيدًا بحيث يصبح جاف تمامًا ثم اسكبي الكاكاو بالتدريج بحيث يكفي شعرك كله.

اتركيه لمدة ساعتين واغسليه بالماء الفاتر ثم بالبلسم كالطريقة السابقة.