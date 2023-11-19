دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لست في حاجة لزيارة الأطباء من الآن من خلال طريقة بسيطة يمكن استخراج شمع الأذن بسهولة بدون ألم، حيث يعتبر هذا الشمع هو العامل الأساسي في حماية الأذن من العوامل الخارجية من الأتربة و الغبار والميكروبات، ولكن في أحيان أخرى قد تتراكم هذه الطبقة وتسبب الشعور بالألم وتؤدي إلى حدوث الالتهابات وتؤثر تدريجيا على حاسة السمع، وبهذا نقدم اليكم بعض الحلول البسيطة للتخلص من الشمع الزائد.

استخراج الشمع الزائد من الأذن

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“انسي الدكاترة من النهاردة” .. طريقة سحرية ومضمونة 100% لإخراج الشمع والأوساخ من الأذن بكل سهولة في دقيقة واحدة وبدون ألم .. جربها بنفسك مش هاتندم!!!

يعد غسيل الأذن باستخدام الماء أحد الطرق الفعالة في إزالة الشمع المستعصي ويجب التعامل معها بحرص حيث قد يتسبب ذلك في تسرب الماء إلى الأذن الوسطى ويؤثر سلبا على السمع، كما يمكن الاعتماد على طريقة أخرى وهي استخدام الماء الدافئ مع الملح والتي تساهم بشكل كبير في التخلص من الشمع الزائد ومنع دخول أي فيروسات أو بكتريا إلى داخل الأذن.

خطوات تنظيف الأذن من الشمع باستخدام الملح والماء الدافيء

["انسي الدكاترة من النهاردة" .. طريقة سحرية ومضمونة 100% لإخراج الشمع والأوساخ من الأذن بكل سهولة في دقيقة واحدة وبدون ألم .. جربها بنفسك مش هاتندم!!!]

“انسي الدكاترة من النهاردة” .. طريقة سحرية ومضمونة 100% لإخراج الشمع والأوساخ من الأذن بكل سهولة في دقيقة واحدة وبدون ألم .. جربها بنفسك مش هاتندم!!!

تعتبر أحد الطرق السريعة في التخلص من الشمع المتراكم داخل الأذن وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

إحضار كوب من الماء الدافيء وملعقة ملح.

خلط المكونات معا حتى ذوبان الملح، ثم إحضار قطعة قطن ووضعها داخل الماء الدافيء بعد قطعها إلى قطع أصغر، ثم لفها حول خلة الأسنان أو أعواد خشبية صغيرة.

أدخل العود الخشبي إلى الأذن واتركه لمدة 7 دقائق حتى يقوم الملح بإذابة طبقة الشمع الزائدة نهائيًا ثم ارمِ قطعة القطن.

كرر الخطوات حتى تتأكد من نظافة الأذن بشكل كامل.