دوت الخليج - كتب احمد صلاح - 6عادات سيئة تمنع الرزق إذا فعلتها تبقيك فقيراً طيلة عمرك,

6 اشياء تمنع الرزق وقد تعاني أيضًا بشكل دائم من ضيق في الرزق، وذلك بدون أن نشعر أننا السبب في هذا الأمر فهناك بعض الحركات التي تفعلها كثيرًا تسبب ضيق الرزق وتجلب إلينا الفقر طوال الحياة؛ فيجب علينا البحث والمعرفة لهذه الأشياء حتى نتجنب فعلها مرة أخرى لتكون حياتنا مليئة بالبركة حركات تمنع الرزقنتعرف معكم على بعض الأمور التي تمنع الرزق وتجلب إلينا الضيق والفقر وندعوا الله عز وجل أن نقوم وإياكم بتجنب هذه الابتداع عن الأمور الدنيوية التي تلهينا عن ذكر الله والتي تجعل لنا مساحة كبيرة يدخل منها الشيطان، وبذلك تلهينا عن العبادات وأداء الصلاة وتفسح مجال للرغبات الشهوانية.

بالإضافة إلى الابتعاد كل البعد عن الربا فهو من أكبر الكبائر، ومن أكثر الأشياء التي تجلب ضيق الرزق على الشخص التي يتعامل بالربا، وهذا يغضب الله سبحانه وتعالى.وعدم إخراج الزكاة فهذا من الفرائض التي فرضها الله عزوجل، وعدم إخراج الزكاة من ضمن الأمور التي تجلب لصاحبها الفقر.