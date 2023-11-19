دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نعتمد على الكهرباء بشكل رئيسي في حياتنا، حيث تعتبر المصدر الوحيد للطاقة المتاح في البيئة وتستخدم للإضاءة وتشغيل الأجهزة الكهربائية وما إلى ذلك، وبالطبع هناك شركات توزيع الكهرباء في مصر تقوم بتحصيل فواتير الكهرباء شهريًا عن استهلاك المواطنين، ولكن في الفترة الأخيرة، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة تحذيرًا لجميع المواطنين، هناك بعض الحالات التي قد تتسبب في فصل التيار الكهربائي عن منازلهم، بالإضافة إلى رفع العداد، وبناءً على ذلك يقوم العديد من الأشخاص بالبحث لمعرفة تفاصيل هذه الحالات، ولقد قمنا بتقديم كل التفاصيل لكم. تابعونا.

حالات يتم فيها فصل التيار الكهربائي

[كارثة بكل المقاييس.. قرار هام من ” وزارة الكهرباء ” بخصوص ” عدادات الكهرباء القديمة ” .. خلي بالك هيسحبوا العداد وهتدفع غرامة]

شرحت وزارة الكهرباء والطاقة في بيان رسمي حول تلك الحالات التي قد يتم فيها فصل التيار بالكامل، وتشمل هذه الحالات:

1. عندما يقوم مواطن بتوصيل كهرباء بشكل غير قانوني من داخل العداد الرئيسي في منزله لتوصيل الكهرباء إلى مكان آخر لا يحتوي على أي عداد كهرباء.

2. عندما يتسبب مواطن بشكل متعمد في تلف الأختام على العداد.

3. عندما يتم منع قراءة العداد لفترة تتجاوز شهرين متتاليين، وينطبق الأمر نفسه عندما يتخذ شخص قرارًا بعدم دفع فاتورة الكهرباء.

[كارثة بكل المقاييس.. قرار هام من ” وزارة الكهرباء ” بخصوص ” عدادات الكهرباء القديمة ” .. خلي بالك هيسحبوا العداد وهتدفع غرامة]

في تطور إيجابي أعلنت وزارة الكهرباء عن خطة لاستبدال عدادات المواطنين القديمة بعدادات رقمية جديدة في فترة لا تتجاوز تسع سنوات، مما يوفر العديد من المزايا، ويظهر اهتمام كبير من قبل العديد من المواطنين في الحصول على هذه العدادات الجديدة.