دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إليكِ طريقة رائعة لقلي الباذنجان بدون استخدام زيت، وهي من الطرق المرغوبة جدًا خاصةً مع ارتفاع أسعار زيت القلي تعتبر هذه الطريقة فعالة لتجنب الأضرار الناتجة عن استهلاك كميات كبيرة من الزيت، وخاصة عند تناول الأطفال يُمكن حل مشكلة امتصاص الباذنجان للزيت بسهولة باستخدام مكون واحد عبقري، الذي سنكشف عنه في السطور القادمة.

قلي الباذنجان بدون زيت

[ضاع عمرنا واحنا بنعمله غلط.. ضعي ملعقة واحدة من هذا المكون على الباذنجان وهيوفر معاكي فلوس الزيت!! .. مش هتشتري زيت تاني]

الباذنجان غني بالمعادن، خاصةً الحديد، مما يجعله فائق الفائدة للجسم يُمكن تحضيره بشكل مقلي بسهولة باستخدام المكونات التالية:

1/2 كيلو باذنجان.

ملعقة نشا.

ملعقة ملح.

ملعقة دقيق.

التوابل حسب الرغبة.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة قلي الباذنجان بدون زيت

بعد ذلك، نقوم بتقطيع الباذنجان إلى شرائح ونضيف عليه الملح لتقليل امتصاص الزيت، ثم نتركه بهذه الحالة لمدة 15 دقيقة بعد ذلك، نقوم بمزج المكونات الأخرى مع الباذنجان ونضعه في صينية مع قليل من زيت الزيتون، ثم نقلبه على النار حتى ينضج تمامًا من جميع الجهات بهذه الطريقة، نحن نحاول تجنب قدر كبير من الزيوت، مما يجعل الطبق أكثر صحة وأمانًا لصحة أطفالنا.

فوائد الباذنجان

الباذنجان هو خضار غني بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، ويحمل فوائد صحية عديدة إليك بعض فوائد الباذنجان:

غني بالمغذيات: يحتوي الباذنجان على مجموعة متنوعة من المغذيات مثل الألياف والفيتامينات (مثل فيتامين C وفيتامين K) والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

مكافحة الأكسدة: يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والأحماض الفينولية، التي تساعد في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة في الجسم.

تحسين صحة القلب: يُعتقد أن الباذنجان يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب، حيث يحتوي على مركبات قد تقلل من مستويات الكولسترول الضارة.

إدارة الوزن: نظرًا لاحتوائه على كميات جيدة من الألياف وكونه منخفض السعرات الحرارية، يمكن أن يساعد في إدارة الوزن والشعور بالشبع.

تحسين صحة الدم: يحتوي الباذنجان على الحديد والنحاس، وهما معدنين مهمين يلعبان دورًا في تحسين صحة الدم والوقاية من فقر الدم.

تحسين صحة الهضم: الألياف الموجودة في الباذنجان تساعد في تعزيز عملية الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

تقليل خطر الأمراض المزمنة: بعض الدراسات تشير إلى أن استهلاك الباذنجان قد يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

من المهم أن يكون تضمين الباذنجان ضمن نظام غذائي متنوع ومتوازن للاستفادة الكاملة من فوائده الصحية.