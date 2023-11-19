طريقة جهنمية لفتح الباب بدون مفتاح في حالة ضياع أو فقد المفتاح

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن الكثيرين يبحثون عن طريقة فتح الباب بدون مفتاح عندما ينسون مفتاح الباب، ويوجد الكثير من الطرق يمكن من خلالها فتح الباب بسهولة وبدون مفتاح الباب الأساسي، أسباب الحاجة إلى فتح الباب بدون مفتاح من الطبيعي أن لكل باب مفتاح خاص به يوجد مع صاحبه، ولكن أحياناً تحدث بعض المشاكل التي تحتاج إلى طريقة فتح الباب بدون مفتاح.

ومن هذه الحالات ضياع المفتاح في كثير من الأحيان يضيع المفتاح أو يقع دون أن يدرك ذلك صاحبه، تلف المفتاح أو كسره، بالطبع في هذه الحالة لن يتمكن صاحب البيت من فتح الباب بمفتاح مكسور، بل يلجأ إلى طرق أخرى لحين عمل مفتاح آخر.

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ويمكنك فتح القفل بدون مفتاح بمفردك على باب أمامي معدني، إذا كنت تعرف تصميم ومبدأ آلية القفل، تعتمد العملية على نوع الآلية وتصبح أكثر تعقيدًا عند تثبيت قفل يحمل علامة تجارية في هيكل الباب. علاوة على ذلك ، عادة ما تكون الأبواب المعدنية للمدخل مجهزة بقفلين على الأقل وقد تحتوي على معدات أمنية إضافية، تحتاج إلى معرفة كيفية فتح القفل في حالة فقد المفتاح ومتى ينكسر في الآلية. في الحالة الثانية ، يبدأ فتح جهاز القفل بعد إزالة الحطام.

الخطوات على النحو التالي

قم بتشحيم القفل بزيت الآلة أو مركب آخر مناسب (توجد بخاخات) عن طريق إسقاطه عدة مرات في ثقب المفتاح، يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تنتشر المادة بالتساوي داخل ثقب المفتاح، يتم سحب بقية المفتاح مع كماشة،يمكن أيضًا إزالته يدويًا عندما تخرج قطعة بطول كافٍ من القفل. إذا كان من الممكن التقاط الجزء المكسور من المفتاح ، فإنه يتأرجح وفي نفس الوقت يتم سحبه نحو نفسه.