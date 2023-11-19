دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زر التشغيل ليس لإغلاق الهاتف فقط كما كنت نعتقد حيث أنه يستخدم في العديد من الوظائف الأخري التي تشعرنا بالذهول منه حيث ان الموبايل يعتبر من أفضل اختراعات العصر الحالي وأصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا لأننا أصبحنا نعتمد عليه في كل الأشياء التي لها علاقة بالإنترنت وفي هذا المقال سوف نخبركم عنه.

فوائد زر تشغيل الهاتف

[سر خطير محدش يعرفه .. زر التشغيل ليس لإغلاق هاتفك فقط زى ما كنا فاكرين .. اتحداك إن كنت تعرف المعلومة قبل كده!!!]

سر خطير محدش يعرفه .. زر التشغيل ليس لإغلاق هاتفك فقط زى ما كنا فاكرين .. اتحداك إن كنت تعرف المعلومة قبل كده!!!

هناك العديد من الفوائد التي يعطيها زر التشغيل لنا ومنها:

يمكنك من خلاله التقاط صورة سيلفي حيث أن أغلب هواتف وأجهزة الاندرويد تعطي إمكانية التقاط السيلفي من خلال زر التشغيل.

من خلال النقر مطولا على زر التشغيل يمكنك تشغيل الوضع الآمن.

بالإضافة إلي أنه يمكن استخدام زر الباور مع زر التشغيل أخذ سكرين شوت للشاشة.

ويساعد هذا الزر أيضا على تحديث النظام من خلال الدخول الي موقع recover.

وإذا كان الهاتف الخاص بك لا يستجيب فإنك تستطيع الضغط على هذا الزر مطولا لإعادة تشغيله.

ومن خلاله يمكنك إعادة تشغيل الهاتف بدون الحاجة الى اي تطبيق مخصص لذلك.

طريقة تفعيل زر التشغيل

[سر خطير محدش يعرفه .. زر التشغيل ليس لإغلاق هاتفك فقط زى ما كنا فاكرين .. اتحداك إن كنت تعرف المعلومة قبل كده!!!]

سر خطير محدش يعرفه .. زر التشغيل ليس لإغلاق هاتفك فقط زى ما كنا فاكرين .. اتحداك إن كنت تعرف المعلومة قبل كده!!!

يمكنك تفعيل الاستخدامات الخاصة بزر التشغيل من خلال الخطوات التالية:

يجب أن تقوم بالدخول على الإعدادات الخاصة بالهاتف المحمول اختيار الخيارات المتقدمة من الصفحة الرئيسية.

وسيترتب على ذلك ظهور العديد من المميزات التي تخضع لأكثر من ميزة موجودة في الجهاز ثم اختر الميزة المتعلقة بزر الهاتف.

ويمكنك استخدام هذه الميزة في أي وقت بشكل مستمر حتى تقوم بإغلاقها بنفس الطريقة.