"بتحضري السم بايدك لعيالك".. مكون شهير تضعه السيدات عند تحضير الكيك.. كارثه سم قاتل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مكون شهير تضعه السيدات عند تحضير الكيك، الكيك يُعد من ضمن الحلويات اللذيذة التي يعشقها الصغار والكبار، والتي تقوم العديد من ربات المنزل بتحضيرها في البيت بصورة مستمرة اعتقادًا منهن أنها صحية وأمنة عليهم أكثر من الجاهزة، ولكنهن يجهلن أنهن يضعن مادة مضرة جدًا، وهي مادة برومات البوتاسيوم التي تُعد مادة كيميائية وتوجد داخل محسنات الكيك، وفي هذا المقال سنوضح الأخطاء التي تقع فيها النساء، وطريقة تصحيحها.

المكون الخطير الذي تستعمله ربات البيوت في الكيك يعتمد تحضير الكيك على استخدام عدة مكونات، ولكن يجب أخذ الحيطة عند إضافة بعض المحسنات التي قد تحمل مخاطر صحية رغم وجود بعض الفوائد من استخدام محسنات الكيك، إلا أنه يمكن أن ينجم عنها أضرار كبيرة فمثلاً، تحتوي بعض محسنات الكيك على مواد كيميائية مثل برومات البوتاسيوم، وهي تضاف للكيك لتحسين قوامه وليس لإضافة لون أبيض، ويمكن أن يؤدي استخدامها إلى التأثير اللوني وجعله يميل إلى اللون الأصفر بدلاً من الأبيض. خطورة مادة برومات البوتاسيوم في الكيك أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث أن مادة برومات البوتاسيوم تمثل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، حيث تسبب العديد من المخاطر والأضرار الجسيمة أظهرت هذه الدراسات أن برومات البوتاسيوم يمكن أن تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان وغيرها من الأمراض المزمنة يجب أن يكون الناس على علم بأن استخدام محسنات الكيك يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية والأضرار على صحة جسم الإنسان.