دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نهاية مريرة للمغتربين.. السعودية تعلن عن ترحيل نهائي لهؤلاء العمال ابتداءً من الان,هن المشتريات: سيتم توطين هذه المهن بنسبة 50٪ للمنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مجال المشتريات. تشمل هذه المهن مدير المشتريات ومندوب المشتريات ومدير العقود وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة وأخصائي المناقصات. 3. مهن المبيعات: سيتم توطين مهن المبيعات بنسبة 15٪ للمنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مجال المبيعات. تشمل هذه المهن مدير المبيعات ومدير المبيعات الداخلية وخدمات الزبائن وأخصائي براءة الاختراع وخبير مبيعات التسويق وبائع آلات الطباعة والاستنساخ وبائع الحواسيب ومندوب المبيعات ومدير المبيعات بالتجزئة ومدير المبيعات بالجملة وأخصائي تجاري وأخصائي مبيعات. : تم الإعلان عن توطين 14 نشاطًا في منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل. تم توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشآت، واشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، حيث جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. بدأت وزارة الموارد البشرية السعودية تطبيق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود، وكذلك بدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية لمرحلته الثانية. تشمل مرحلة توطين أنشطة البريد ونقل الطرود توطين مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين، وتوطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا بنسبة 50٪ في جميع المنشآت المرخصة من قبل الجهة الإشرافية لممارسة أنشطة البريد ونقل الطرود، حيث تم التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل. تشمل المرحلة الثانية من توطين قطاع الأجهزة الطبية توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80٪، وتوطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50٪، حيث جاء بالتعاون مع وزارة الصحة، ويسري على جميع المنشآت العاملة في أنشطة الأجهزة والمستلزمات الطبية…..: نهاية مريرة للمغتربين.. السعودية تعلن عن ترحيل نهائي لهؤلاء العمال ابتداءً من الآن!”

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