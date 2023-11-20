هترجعي في عمر العشرين من تاني!! .. تعرفي على معجزة "كريم ميبو" الجبارة لنضارة وتجديد البشرة.. لازم تجربيها بنفسك وهتنبهري من النتيجة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث معظم النساء والفتيات عن أفضل الوصفات الطبيعية سريعة المفعول بدلاً من شراء مستحضرات التجميل باهظة الثمن والتي تضر أيضاً بصحة البشرة مع كثرة استخدامها، وذلك للتخلص من معظم مشاكل البشرة المتعددة والتمتع ببشرة ناصعة البياض وجذابة خالية من العيوب والتصبغات، حيث تواجه الكثيرات ظهور بعض الأماكن الداكنة في الجسم مما تتسبب في الشعور بالضيق والإحراج وعدم الثقة بالنفس، لهذا نقدم لكم الحل الأمثل باستخدام مكونات طبيعية منها كريم ميبو المتواجد في جميع الصيدليات بأسعار تناسب الجميع.

وصفة كريم ميبو لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم يعد كريم ميبو من أبرز الكريمات المتوفرة في جميع الصيدليات بأسعار مناسبة ومفعولها السحري في علاج العديد من مشاكل البشرة أبرزها مشكلة ظهور البقع والأماكن الداكنة في الجسم، لذلك يمكنك عمل وصفة جبارة من مكونات طبيعية متوفرة في كل بيت كالتالي: ملعقة واحدة كبيرة من كريم ميبو.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

4 ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار.

كمية من الماء الدافئ. خطوات تحضير خلطة كريم ميبو للتفتيح إليكي سيدتي أفضل خلطة جبارة باستخدام كريم ميبو للتخلص من المناطق الداكنة والتمتع بتفتيح ملحوظ وبياض ناصع عن طريق إتباع التالي: نبدأ بوضع الخميرة والماء الدافئ والحليب في إناء عميق على نار هادئة لكى تذوب الخميرة تمامًا ثم نرفع الخليط عن النار ونتركه حتى يبرد تمامًا.

نضيف بعد ذلك كريم ميبو والنشا وزيت الزيتون والعسل إلى الخليط ونمزج جميع المكونات معاً حتى نحصل على خلطة ناعمة ومتجانسة.

نحفظ الخليط في عبوة نظيفة ونضعها في الثلاجة لحين استخدامها.