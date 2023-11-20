هتموتي عيالك بسببها .. تحذير شديد اللهجة من استخدام الغلاية الكهربائية هتبطل تشرب شاي … اعرف السبب فوراً

مخاطر غلاية الشاي

يغفل الكثير عن مخاطر غلاية الشاي حيث يؤدي تفاعل المياه مع مادة النيكل المصنوع منها إلى إصابة الإنسان بالحساسية عند تناول هذه المياه، وتزداد هذه الخطورة عند تكرار غليان الماء المتبقي في الغلاية كل مرة، كما أن مادة النيكل التي توجد ببعض الاكسسوارات التي ترتديها السيدات تتفاعل مع المياه الموجودة بالغلاية مما يزيد ذلك من مخاطر الإصابة بالحساسية.

كيفية التقليل من تلك المخاطر

يمكن التقليل من هذه المخاطر الناتجة عن غلاية الشاي من خلال تجنب تكرار غليان

الماء لأكثر من مرة، كما ينبغي أيضا الابتعاد عن استعمال الغلاية الكهربية طوال الوقت وخصوصا أثناء ارتدائك لأي اكسسورات، دائما ما يتواجد البدائل الآمنة للأشياء التي تسبب لنا المخاطر في حياتنا، ولكن هذه البدائل لا تعطي النتائج المرجوة، ولكن كما قلنا أن أهم شيء هو صحة الإنسان، فيمكن استخدام براد الشاي العادي كبديل آمن للغلاية وغلي المياه به من خلال وضعه على النار.