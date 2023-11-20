«ازاي عايشين كل دا ومش عارفين!!» .. سحب الفلوس من المكنة من غير فيزا في أقل من ١٠ ثواني! .. طرق سحب المال من الصراف الآلي بدون فيزا!

كيفية السحب بدون بطاقة من الصراف الآلي

تكمن هذه الطريقة في استخدام شيء يُسمى “محفظة البنك” أو المحفظة التابعة لشركات الاتصالات المختلفة مثل ڤودافون، أورانج، وإتصالات كاش، بحيث يتم إرسال رمز التحقق من البنك على الهاتف المحمول لضمان هوية الشخص القام بعملية السحب.

بعد ذلك يتوجه الشخص إلى أقرب صراف آلي، ويختار خدمات السحب بدون بطاقة، ثم يختار المحافظ الإلكترونية، ومن ثم يدخل رقم الجوال المرتبط بالمحفظة، ويتبع ذلك بإدخال الرمز السري الذي تلقاه على هاتفه.

تكمن الخطوة الأخيرة في تحديد المبلغ المراد سحبه والنقر على خيار “إرسال”، سيتم سحب الأموال، وسيتم إصدار إيصال.

نجد أن معظم البنوك الآن تقدم هذه الخدمة لجميع المواطنين، مما يسهل بشكل كبير على الجميع القيام بعمليات البنك عبر الهاتف المحمول وبالتالي يمكن للأفراد سحب الأموال دون الحاجة إلى حمل بطاقة بنكية في الجيب.