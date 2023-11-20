دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحسن النوم والمزاج وصحة القلب.. مكمل غذائي.،.تعرف عليه,

أوصت أخصائية التغذية نعومي نيومان بينارت، بمكمل غذائي واحد يوميا بالإضافة إلى فيتامين (د)، لتحسين النوم والمزاج وصحة القلب.

وأدركت الدكتورة نيومان بينارت أن النظام الغذائي والتمارين الرياضية والرعاية الذاتية يمكن أن تساعد حقا في تحسين النوم والصحة.

وكشفت: “المغنيسيوم ضروري لكل خلية في جسمك لتعمل في أفضل حالاتها. يُظهر العلم أن المغنيسيوم يمكن أن يدعم الحالة المزاجية والقلق والنوم ومستويات الهرمونات وصحة العظام، على سبيل المثال لا الحصر من الفوائد”.

وصرحت نيومان بينارت بالخوض في احتياجات الإنسان الأساسية للنوم: “قد يدعم المغنيسيوم نوما أفضل من خلال تنظيم إيقاعك اليومي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يدعم استرخاء العضلات، ما يساعد جسمك وعقلك على الشعور بالاستعداد للنوم. وتم دعم فوائد المغنيسيوم للنوم من قبل العلم، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في تناول المغنيسيوم يميلون إلى النوم بشكل أقل ونوم أقل جودة”.

وانتقلت الدكتورة نيومان بينارت إلى الحالة المزاجية، حيث أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم لديهم معدل اكتئاب أعلى.

وقالت: “وجدت إحدى الدراسات أن أكثر من 80% من النساء بعد انقطاع الطمث لديهن مستويات منخفضة من المغنيسيوم في الدم، و كنّ أكثر عرضة للإبلاغ عن تعرضهن للاكتئاب. المغنيسيوم ضروري لتنظيم المزاج”.

وأضافت: “فائدة أخرى رائعة من مكملات المغنيسيوم هي أنها تساعد على التحكم في تقلصات عضلات القلب، ودعم صحة القلب. لدعم هذا، وجدت دراسة كبيرة لأكثر من 3700 امرأة بعد سن اليأس أن النساء اللائي لديهن مستويات أعلى من المغنيسيوم أظهرن علامات التهابية أقل تتعلق بأمراض القلب، ما يشير إلى أنهن يتمتعن بصحة أفضل للقلب”.

وقبل تناول أي نوع من المكملات، من الأفضل مراجعة طبيبك أو الصيدلي المحلي لمعرفة أنه من الآمن لك القيام بذلك، بناء على تاريخك الطبي.